Korona pozitif!

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74 yaşındaki usta oyuncu Erdal Özyağcılar, koronavirüse yakalandı. Hiçbir belirti taşımadığını söyleyen Özyağcılar, haberi sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu.

"Merak etmeyin aşılıyım, şahaneyim." diyen usta sanatçı, takipçilerine "Efendim ben kovid oldum. Bir hafta 10 gün kadar karantinada olacağım." sözleriyle seslendi.

Erdal Özyağcılar ayrıca Berna Laçin ve Gözde Çetiner ile başrolünü paylaştığı bu akşam ve önümüzdeki 10 gün içerisinde gerçekleşmesi beklenen 'Hoş Geldin Boyacı' isimli tiyatro oyununun gösteriminin ertelendiğini duyurdu.