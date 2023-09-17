Eray Demirkol: 'Süper Baba'ya 250 kişi içinden seçildim
'Süper Baba', 'Deli Yürek' ve 'Ekmek Teknesi' gibi Türk televizyolarının unutulmaz dizilerinde rol alan Eray Demirkol ile buluştuk. Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Demirkol, şimdilerde neler yaptığını anlattı
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1993 - 1997 arasında ekranlarda olan, başrollerinde Şevket Altuğ, Sümer Tilmaç, Jülide Kural, Şevval Sam ve Bennu Yıldırımlar gibi isimlerin yer aldığı 'Süper Baba', Türk televizyonlarının kült yapımlarından biriydi.
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Osman Sınav ve Kartal Tibet'in yönetmenlik koltuğunda oturduğu dizide, Şevket Altuğ'un canlandırdığı 'Fikret', nam-ı diğer 'Fiko'nun aşkları, çocuklarıyla ilişkileri ve Çengelköy esnafının sohbetleri ekranlara yansıtılmıştı.
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Metin Çekmez, Sümer Tilmaç ve Suna Pekuysal gibi isimlerin de rol aldığı dizi, Yeni Türkü'nün seslendirdiği 'Bana Bir Masal Anlat Baba' şarkısıyla da akıllarda iz bıraktı.
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Dizi pek çok genç oyuncunun şöhret basamaklarını tırmanmasında etkili oldu. Eray Demirkol (Alim), Sevinç Erbulak (Zeynep) ve dönemin çocuk oyuncusu Payende Çizmeci (Mine) erken yaşlarda şöhreti tattı.
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1990'lı yıllarda hemen hemen herkesi ekran başına kitleyen dizinin çocuk yıldızı Eray Demirkol ile bir araya geldik. 'Deli Yürek' ve 'Ekmek Teknesi' gibi yapımlarda da rol alan Demirkol ile oyunculuk serüvenini ve şimdiki hayatını konuştuk.
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Fanatik bir Galatasaray taraftarı olan Eray Demirkol'un çocukluk döneminde aklında hep futbolcu olmak varmış ama annesinin yol göstermesiyle oyunculuğu adım atmış.
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10 YAŞINDA TİYATRO SAHNESİNE İLK ADIM
Eray Demirkol, "Annem, futbolcu olmamı pek istemiyordu. Bacağımın, kolumun kırılmasından korkuyordu. Annem, Türk Sanat Musiki'sinde solistlik yapıyordu. Bir gün Güngören Belediyesi Aziz Nesin Sahnesi yaz tiyatrosu kursunun tanıtıldığı broşür getirdi. Başta "hayır" dedim ama sonra bir arkadaşımla seçmelere katıldım. Jüride, Emre Kınay ile Şüheda Çil vardı. Bir şarkı söylyip bir şiir okuyacaktık. Zorla gittiğim için şarkıyı da şiiri de ezberlememiştim. 'Gribim dedim' jüriye. 10 yaşında istemeye istemeye gittiğim seçmeleri ben kazandım, arkadaşım kazanamadı. (Gülüyor) Yıllar sonra 27 Mart Tiyatrolar Günü'nde öğretmenlik yaptığım okula Emre Kınay geldi. Öğrencilerim soru sorarken ben de kendisine 'Niye beni seçtiniz?' dedim. O da, "Çok doğal ve rahattın, bir ışık gördük sende" dedi.
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"250 ÇOCUK ARASINDAN BENİ SEÇTİLER"
Sahne tozunu yutmaya başlayan Eray Demirkol, iki yıl sonra da hayatını değiştiren teklifi aldı: Bir gün telefon çaldı. Annem de şaşkınlıkla karşı taraftaki konuşanı dinliyordu. Şevket Altuğ'un aradığını söyledi. Kare Ajans'a gittik. Kapıyı bir açtılar, Kartal Tibet ile Şevket Altuğ karşımızdaydı. Birini 'Tarkan', birini de 'Perihan Abla'daki 'Şakir' olarak biliyordum. Şevket Ağabey, 250 çocuk arasından beni seçtiklerini söylemişti.
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"İŞ DİSİPLİNİNİ ŞEVKET ALTUĞ'DAN ÖĞRENDİM"
Eray Demirkol sözlerini şöyle sürdürdü: 'Süper Baba'ya başladığımızda 12 yaşındaydım. Bazı şeylerin pek farkında değildim. Yıllar sonra anladım; Şevket Altuğ, Sümer Tilmaç, İhsan Yüce, Suna Pekuysal ve Metin Çekmez gibi bu ülkede güzel işlere imza atmış insanlarla bir arada bulunmuşum ki... İş disiplinini Şevket Altuğ'dan öğrendim. İşin patronuydu. 'Süper Baba'yı çeken Kare Ajans'ın sahibiydi. Şevket Altuğ'un bir kez sete geç kaldığını hatırlamam.
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Eray Demirkol, "Şevket Ağabey'i ararım, bayramlarda konuşur, sohbet ederiz. Dizi bittiğinden beri karşılaşmadık. Yılın büyük kısmını Datça'da geçiriyor. Gönül bağımız vardır" ifadelerini kullandı.
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'Süper Baba'nın ardından Eray Demirkol, yine Osman Sınav'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Kenan İmirzalıoğlu ile Zeynep Tokuş'un başrollerinde yer aldığı 'Deli Yürek'te rol aldı. Demirkol, 'Süper Baba'nın final bölümünde hüngür hüngür ağlamıştım. Veda yemeğinde de üzgündüm. Osman Ağabey yanıma geldi. 'Seninle daha çok çalışacağız' dedi. Söz verdiği gibi bir yıl sonra 'Deli Yürek' dizisine başladık. 113 bölüm çektik" dedi.
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"EN BÜYÜK PİŞMANLIKLARIMDAN BİRİ OLABİLİR"
'Deli Yürek'ten sonra Osman Sınav'ın yine kendisini aradığını söyleyen Eray Demirkol esprili bir şekilde 'En büyük pişmanlıklarım biri olabilir' diyerek yaşadıklarını şöyle aktardı: 'Ekmek Teknesi' ve 'Kurtlar Vadisi' başlayacaktı. İkisini de Osman Ağabey çekecekti. Birini seçmemi istedi. 'Deli Yürek', zaten mafya tarzı bir diziydi. 'Ekmek Teknesi' ise daha aile işiydi. 'Ekmek Teknesi'ni seçtim. 'Ekmek Teknesi' üç sezon, 'Kurtlar Vadisi' ise 15 sezon sürdü. Şaka bir yana belki de birinci sezonda vurulacaktım. (Gülüyor) Seçimimden yine de memnundum. O diziden bugüne kadar taşınan dostluklarım oldu.
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Hasan Kaçan'ın hayat verdiği 'Heredot Cevdet'in hikâyelerini de değinen Eray Demirkol, "Sete koşarak gidiyorduk. Çok büyük bir senaryo ekibi vardı. Dizi dublajlı çekilmesine rağmen replikler ezbere bilinirdi. 'Heredot Cevdet'in hikâyeler anlattığı kahvehane sahnelerinin bitmemesini isterdik" dedi.
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'Ekmek Teknesi'nde 'Naim' karakterine hayat veren Eray Demirkol, 'Çocuk yaşta şöhret etkiledi mi?' sorusuna ise şöyle yanıt verdi: Kötü bir şekilde hiç etkilenmedim. Çünkü çok değerli ustalarla kamera geçme şansını yakaladım. Hem oyunculuğa dair hem de hayata dair çok güzel şeyler öğrendim.
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Bazen kapüşonumu kapatıp sokakta öyle gezerdim. Eskisi kadar olmasa da tanınma durumum oluyor. Tanınmayla ilgili bir egom olmadı o dönem sosyal medya falan yok. Belki olsaydı benim de milyonlarca takipçim olurdu. (Gülüyor)
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"SAVAŞ DİNÇEL 'İÇİMDEKİ ÇOCUĞU HİÇ ÖLDÜRMEDİM' DEMİŞTİ"
'Ekmek Teknesi'nde Savaş Dinçel ile usta - çırak rolünde olan Eray Demirkol, "Tek anlaşamadığımı konu Fenerbahçe ile Galatasaray'dı. (Gülüyor) Savaş Ağabey çok iyi bir Fenerbahçe taraftarıydı. Çok iyi anlaşırdık. Hem sette hem de set dışında usta - çırak ilişkimiz vardı. Bir gün 'seninle neden bu kadar iyi anlaşıyoruz biliyor musun?' dedi. 'Neden?' diye sordum ben de... O da 'Çünkü içimdeki çocuğuı hiç öldürmedim' yanıtını vermişti" diye konuştu.
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Haliç Üniversitesi Konservatuar Bölümü'nden mezun olan Eray Demirkol, "Müşfik Kenter, Sönmez Atasoy ve Zekai Müftüoğlu'nun öğrencisiydim" dedi.
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11 sezon üst üste ekranlarda yer alan Eray Demirkol, "Her yönetmenin oyuncu ekibi vardır ama artık sanırım artık takipçi sayısına göre oyunculara rol veriliyor olabiliyor. Bir de eskiden diziler 'tuttu' diye bu kadar uzatılmazdı. Dizi süreleri de kısa olduğu için daha kıymetli işler ortaya çıkıyordu sanırım. Kanal, 'Süper Baba'yı bir sene daha daha uzatmak istemişti ama Şevket Ağabey
'Zirvedeyken bırakmak bize yakışır' demişti" ifadelerini kullandı.
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Şevket Altuğ'un kendisinde başka bir yeri olan Eray Demirkol, "Şevket Ağabey hem bana hem de aileme çok yakın sevgi gösterdi. Okulda veli toplantıma bile katılmıştır" dedi.
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2018'de ise THY'de kabin amiri olarak çalışan Gamze Akyel ile evlenen Demirkol, 2020'de baba oldu.
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Çift, bebeklerine Ege Ant ismini verdi.
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15 YILDIR ÖĞRETMENLİK YAPIYOR
Yaşamını Bahçeşehir'de sürdüren Eray Demirkol, 2008'den beri özel bir kolejde öğretmenlik yapıyor. Oyunculuğu bırakmadığını ifade eden Demirkol, "İnsanlar bazen 'neden ekranlarda değilsin' diyor ama belki de şimdiye kadar yaptığım işler bana yetti. Benim için her şey dizi veya sinema filmi yapmak değil. 15 yıldır tiyatro öğretmenliği yapıyorum. İşin mutfağındayım zaten. Tiyatroda gözümü açtım, tiyatroda da devam ediyorum. Çocuklarla çalışmayı seviyorum. Baba olunca daha da arttı bu sevgim. Oyunculuğu tabi bırakmadım. İçime sinen bir proje olursa tabii ki dizi ve filmlerde rol alabilirim" ifadelerini kullandı.