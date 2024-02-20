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Türkiye’nin milli gururu TOGG’la birlikte elektrikli otomobilleri artık caddelerde daha fazla görebiliyoruz.

Şarj istasyonlarının ihtiyaca cevap verebilecek sayıda ve şebeke altyapısının kapasitesine uygun olması, istasyonlarda uygulanan birim fiyatlar, ödeme araçlarının güvenliği, şarj istasyonlarına kolay erişim, meydana gelebilecek arızaların giderilmesi, dolum ve park sürecinin fiyatlanması gibi süreçler sıkı bir denetim ve kontrol mekanizması gerektiriyor.

Kredi kartı gibi ödeme araçlarının güvenliği Ticaret Bakanlığı’nı ilgilendirse de yaygınlaşan elektrikli araçlar, vatandaşın mağduriyet yaşamaması adına sektör genelinde bazı tedbirlerin alınmasını gerektiriyor. Bunların başında şarj istasyonlarında uygulanan farklı fiyatlar geliyor.

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181 ŞİRKETE LİSANS VERİLDİ

Elektrikli araçlara elektrik enerjisi temini sağlayan şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj ağına bağlı şarj istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj ağına bağlı şarj istasyonlarının işletilmesi ile şarj hizmetinin sunulmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen “Şarj Hizmeti Yönetmeliği” çerçevesinde bugüne kadar 181 adet şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Şebeke altyapılarının kapasitesi gözetilerek lisans başvuruları ve lisanslandırma işlemlerine devam ediliyor. Bu kapsamda çok yoğun talep var.

Türkiye genelinde 2023 yılı başında bin 719 olan şarj istasyonu sayısı 6 bin 640’a, 3 bin 81 olan şarj noktası (soketi) sayısı ise 14 bin 859’a yükseldi. Şarj noktası sayısının ülke genelinde artışı hızlı şekilde devam ediyor.

YEŞİL ŞARJ İSTASYONLARI

Resmi Gazete’de 17 Ağustos 2023 tarihinde yayımlanan 32282 sayılı değişiklik ile şarj ağı işletmeci lisansı sahiplerinin kendi şarj ağlarında yer alan şarj istasyonlarından tamamını veya bazılarını, yeşil şarj istasyonu olarak belirleyebilmelerine olanak tanındı.

Yeşil şarj istasyonlarında araçlara temin edilen elektrik enerjisinin tamamının yenilenebilir enerji kaynakları ile üretildiğinin belgelendirilmesi EPİAŞ tarafından işletilen piyasada alış-satışı gerçekleşen “Yenilenebilir enerji kaynak garanti belgesi (YEK-G belgesi)” ile gerçekleştiriliyor.

Bu çerçevede elektrikli araç ekosistemi ile YEK-G sistemi arasında sinerji oluşturulmasına yönelik mevzuat çalışması tamamlandı.

Türkiye’de halihazırda 2 bin 590 adet yeşil şarj istasyonunda yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak üretilmiş elektrik enerjisi kullanılarak elektrikli araç kullanıcılarına şarj hizmeti veriliyor.

ANLIK FİYAT BİLGİSİ

EPDK tarafından geliştirilen Şarj@TR mobil uygulaması ile şarj istasyonlarının coğrafi konumları, şarj ünitesi ve soket sayıları, şarj istasyonlarının tipleri ve güçleri, ödeme yöntemleri, müsaitlik durumları ve şarj hizmeti fiyatları anlık olarak görülebiliyor. Ayrıca, EPDK’nın internet sitesinde hangi şehirde kaç adet şarj istasyonu, ünitesi, soketi ve soket tipi olduğu gibi bilgiler de bütün vatandaşlarımızın erişimine açık olarak yayımlanıyor.

Türkiye genelinde 6 bin 640 şarj istasyonunda, toplam 14 bin 859 soket bulunuyor. Ev tipi denilen AC soket sayısı ise 10 bin 158 adet… Bu rakamlar günlük değişebiliyor.