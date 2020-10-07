Sanayiye elektrikte koruma 'Tavanı'

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, geçen hafta gerçekleştirdiği toplantıda, elektrik üretim sektöründe ses getiren bir konuyu karara bağladı. Karar, Resmi Gazete’de dün yayımlandı.
Peki, bu karar ne öngörüyor ve neden önemli? Karar, “gün öncesi” ve “dengeleme güç” piyasalarında, “asgari” ve “azami” elektrik fiyat limitlerini yeniden belirliyor. Söz konusu piyasalarda, asgari limit 0 TL olarak yeniden belirlendi.
Hem elektrik üreten santralları, hem de sanayi ve ticarethane gibi yüksek tüketimi olan (yıllık 10 milyon kilovatsaat düzeyinde) aboneleri ilgilendiren adım, azami fiyatlarla ilgili olarak atıldı. EPDK, söz konusu piyasalarda oluşacak azami eş deyişle “en yüksek fiyat tavanı”nı düşürdü.
Santrallar, daha önce bu piyasalarda, elektriğin kilovatsaatine en yüksek 2 TL verebiliyordu ve bu tutar üzerinden üretim yapıp satışa sunabiliyordu. Elektrik talebinin yüksek, arzın düşük olduğu zamanlarda söz konusu piyasalarda fiyat hızla yükseliyordu. Şirketler de görece yüksek fiyatlar üzerinden üretime girebiliyordu.
EPDK’nın, yeni kararıyla azami fiyat, “içinde bulunulan takvim ayı esas alınarak, iki ay önceki takvim ayından itibaren geriye dönük 12 aylık piyasa takas fiyatı ağırlıklı ortalamasının iki katı” olabilecek. Tavan veya sınır, bu ortalamaların iki katını geçemeyecek. Ekim ayı için öngörülen tavan 56-57 kuruş olarak hesaplanıyor.
YÜKSELEN FİYATLARA AYAR
EPDK, bu adımı neden attı? Düzenlemenin konusu olan piyasalarda, son günlerde elektrik fiyatları hızla yükselme eğilimine girdi. Dün, piyasalarda ortalama birim elektrik fiyatı 44 kuruşu buldu. Bu tutar, kısa süre önce 30 kuruşlar düzeyinde seyrediyordu. Saatlik bazda da 84-85 kuruşa kadar çıktığı oldu.
Fiyatlardaki bu hareket, özellikle yüksek tüketimi olan sanayi ve ticarethane abonelerini doğrudan ilgilendiriyor. Bu grupta yer alan aboneler, “son kaynak tedarik tarifesi”nden elektrik tüketiyor. Son kaynak tedarik fiyatı belirlenirken şu üç öğeye bakılıyor:
-Piyasa takas fiyatı kısaca PTF,
- YEKDEM (yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan ve alım garantisi olan tesislerin ürettiği elektrik fiyatı),
-Elektriği tedarik eden şirket için makul bir kar.
HABERTÜRK’e konuşan kaynaklar, EPDK’nın bu kararıyla PTF’lerin yükselmesinin önüne geçtiğini belirterek, “Başta sanayici olmak üzere yüksek tüketimi olan aboneler, elektrikte aşırı fiyattan korunmuş oldu” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!