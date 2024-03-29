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        Haberler Ekonomi Enerji Elektrik EPDK, deprem bölgesindeki elektrik dağıtım şirketlerinin borçlarını erteledi - Enerji Haberleri

        EPDK, deprem bölgesindeki elektrik dağıtım şirketlerinin borçlarını erteledi

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK), 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin devam etmesi nedeniyle bölgede faaliyet gösteren 4 elektrik dağıtım şirketinin avans ödemelerinin fatura son ödeme tarihine kadar ertelenmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 01:47 Güncelleme: 29.03.2024 - 01:49
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        Deprem bölgesindeki elektrik dağıtım şirketlerinin borçları ertelendi
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        Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, (EPDK), deprem bölgesindeki elektrik dağıtım şirketlerinin borçlarını erteledi.

        DHA'nın haberine göre; EPDK'nın 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin devam etmesi nedeniyle bölgede faaliyet gösteren AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş., Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş., Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. ve bölgede faaliyet gösteren tedarik şirketlerinin avans ödemelerinin fatura son ödeme tarihine kadar ertelenmesine ilişkin verdiği karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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