EPDK Başkanı Yılmaz, İstanbul Fatih’te Türkiye’yi yasa boğan 4 kardeşin intiharına işaret ederek, olayın ardından BEDAŞ'ın yaptığı elektrik kesme uygulamasına sert tepki gösterdi. Yılmaz, BEDAŞ ve tedarik şirketi CK Boğaziçi EPSAŞ’a yönelik soruşturma sürecini başlattıklarını, bunun hem mevzuata hem de insan odaklı hizmet anlayışına aykırı olduğunu söyledi. Yılmaz, gereken cezanın verileceğini vurguladı.

TÜM DAĞITIM ŞİRKETLERİNE “İNSAN” UYARI

Yılmaz, bu olay üzerinden tüm dağıtım şirketlerini de “insan odaklı” hizmet konusunda uyardı; insani konularda hassasiyet ve özenli olmaya çağırdı.

Dağıtım şirketlerinin, bu anlayışla hizmet vermesi gerektiğini belirten Yılmaz, EPDK için “abone memnuniyeti”nin esas olduğunu söyledi.

GELİR ARTACAK

Yılmaz, dağıtım şirketlerinin bölgelerinde hizmet sundukları vatandaşların başta hastalık ve ölüm olmak üzere karşı karşıya kaldıkları sorun ve sıkıntılara dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak, “İnsan odaklı hizmet anlayışımız çerçevesinde abone memnuniyetini artıran dağıtım şirketinin tarifeden aldığı gelirler de artacak. Abone memnuniyetini artıran dağıtım şirketinin tarifeden aldığı gelirleri de artacak. Memnuniyet azalıyorsa gelirleri de azalacak” dedi.