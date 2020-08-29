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'Deep-Tech' yatırım fonu Diffusion Capital Partners’ın (DCP),2017 yılında yatırım portföyüne eklediği Entekno’ya, malzeme sektöründe faaliyet gösteren İngiliz Croda’dan yatırım geldi.

Yapılan açıklamaya göre, bu yeni ortaklıkla birlikte Croda, Eskişehir'de ''Dünyaya Saygılı Ol'' sloganıyla kurulan Entekno’nun, geliştirdiği yeni MicNo tanecik teknolojisi ile güneş kremi ve kozmetik alanında geliştirdikleri malzemenin uluslararası önde gelen kozmetik markalarına satılması konusunda önemli rol oynayacak.

Yatırım tutarı ise 1.5 milyon pound olarak açıklandı. Croda'nın bu yatırım karşılığında yerli girişimin yüzde 9'una sahip olduğu belirtildi

Ayrıca, Entekno'nun Croda’nın ‘İnovasyon ve Yeni Ürün Geliştirme Merkez’lerinden biri olarak sürdürülebilir bir gelecek ve dünya için özgün ürünler yaratacağı bildirildi.

'DÜNYA'YA ÜRÜN TEMİN EDECEĞİZ'

Yatırım ile ilgili konuşan Diffusion Capital Partners (DCP) kurucu ortağı Haluk Zontul, "Her zaman derin teknolojide dünya çapında rekabet edebilecek Türk şirketleri bulma kabiliyetimizle hayata geçirdiğimiz yeni girişimleri, aramıza katılan yeni yatırımcıların da desteğiyle dünyaya açmaya hedefliyoruz. Özellikle tüm dünyanın ciddi bir ekonomik değişim yaşadığı günlerde ve derin teknolojinin öneminin bir kez daha arttığı bu dönemde, Eskişehir'deki Entekno firmasının, Croda gibi yüksek performanslı malzeme sektörünün önemli bir oyuncusundan uluslararası bir yatırım almış olmasından mutluluk duyuyoruz'' dedi.

Entekno Kurucusu Prof. Dr. Ender Suvacı da, "Croda vasıtasıyla dünyaca ünlü kozmetik markalarına yeni nesil kozmetik ve güneş kremi hammaddelerinin temin edilecek olması bizi hem ülkemiz adına hem de ekibimiz adına gururlandırıyor" diye konuştu.

Yatırım hakkında açıklamalarda bulunan Croda EEMEA Ülke ve Bölgeler Direktörü Mine Enüstün "Hedefimiz hep birlikte iklime, toprağa ve insana pozitif katkıda bulunacak yenilikçi ürünleri üretim sektörüne sunmak. Entekno’nun inorganik güneş filtre teknolojisi de hem hedefimize hem de ürün gamımıza çok büyük bir katkı sağlayacak" dedi.

Prof. Dr. Ender Suvacı liderliğinde kurulan Entekno, Eylül 2017’de Diffusion Capital Partners’dan yatırım almıştı.

DCP’nin ekibinin yatırım yaptığı şirketler arasında ise Mikro Biyosistemler, Tazi.ai, Magspin, V-Count, Appsilon, Mavilab, SBS Beeo, Episome, Paraşüt, BMT BAPS, NUBIGON, Medrics, Virasoft, Burgeon, Atarlabs, ve Entekno bulunuyor.