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Enkazdan çıkarılan 16 yaşındaki Mehmet, şimdi umutla babasını bekliyor

Adana’nın Çukurova ilçesinde Ekim Apartmanı'ndan 3 kardeşi ile birlikte sağ kurtulan 16 yaşındaki Mehmet Karataşoğlu, annesinin kurtulmasının sevincini yaşarken babası Bekir Karataşoğlun’dan gelecek güzel haberi bekliyor

Giriş: 08.02.2023 - 16:35 | Güncelleme: ABONE OL
Enkazdan çıkarılan 16 yaşındaki Mehmet, şimdi umutla babasını bekliyor
İHA

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde, Adana'nın Çukurova ilçesinde Yurt Mahallesi 16 yaşındaki Mehmet Karataşoğlu ailesi ile birlikte enkaz altında kaldı. Annesi ve kardeşleri ile birlikte 14 katlı binanın enkazından kurtarılan küçük Mehmet, şimdi babası Bekir Karataşoğlun’un da çıkarılmasını bekliyor. Deprem anını anlatan Mehmet, "Enkazda sıkışmıştım. 12 yaşındaki kardeşimi yanımda gördüm. O anlar çok zordu. Babam hala enkaz altında. Biz en üst katta balkona yakın olduğumuz için kurtulduk. Bir tek babamdan haber alamıyoruz.” dedi.

Bu arada, aynı binanın 6. katında kızı, damadı ve torunları enkaz altında kalan Sami Kaya, kızı Gözde Fulden Alçay, damadı Hasan Talha Alçay, torunları 6 aylık Atlas Bulut Alçay ve 3 yaşındaki Kuzey Doğu Alçay için umut dolu bekleyişini sürdürüyor. Çevredeki binaların yıkılma tehlikesine karşı arama kurtarma çalışmalarına ara verildiğini belirten Sami Kaya, inşatta kullanılan kötü malzeme sebebiyle tepki gösterdi. Kaya, "Biran önce yeniden arama çalışmalarının başlayıp enkazdan ailemin kurtarılmasını istiyorum ”dedi

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