ENKA Sanat'ta Kenan Doğulu'yla caz keyfi

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Müzik dünyasının efsane ismi Kenan Doğulu, caz projesi İhtimaller ile ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluştu. En sevilen parçalarının caz düzenlemeleriyle seslendiren Doğulu, bir kez daha unutulmaz bir konsere imza attı.

Müzik dolu geceyi “Tutamıyorum Zamanı” şarkısıyla başlatan Doğulu, yıllardır dillerden düşmeyen parçaları “Gelinim”, “Pamuk” ve “Sımsıkı Sıkı Sıkı”nın da yer aldığı geniş repertuarıyla dinleyicilere keyif dolu anlar yaşattı. Doğulu’ya sahnede, piyanoda Ercüment Orkut, kontrbasta Ozan Musluoğlu, trompette Şenova Ülker, trombonda Bulut Gülen, davulda Mehmet ikiz ve Ferit Odman, saksofonda Engin Recepoğulları eşlik etti. Doğulu son olarak, sevenlerinin alkışlarının ardından bis yaparak “Çakkıdı”yı seslendirdi ve keyifli geceyi sonlandırdı.