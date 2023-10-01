Engin Koç: İç dünyamda bir yolculuktayım

Engin Koç, 'Sektörden görüştüğünüz birileri var mı?' sorusuna ise, "Çok görüştüğüm kimse yok. Yusuf Azuz ve Merve İldeniz ile zaman zaman görüşüyorum" yanıtını verdi.

Mankenlik döneminde yüksek sesli ortamlarda bulunduğu için Engin Koç'un iki kulağında da yüzde 40'lık bir işitme kaybı olmuş. Emekli manken, işitme cihazı kullanıyor.