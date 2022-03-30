Türkiye bir kez daha enflasyon rakamlarını beklemeye başladı. Yurdumuzun dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin en çok; Mart ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı aranıyor. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...