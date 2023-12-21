Enflasyon düşecek mi? 2024 yılında beklentiler nasıl?
Yeni yıla sayılı günler kalan emekli, memur ve asgari ücret zamları konuşuluyor. Enflasyon oranlarına göre belirlenen rakamlar, vatandaşlara bir yandan enflasyonun ne zaman düşeceği sorusunu da sorduruyor. Peki, enflasyon düşecek mi? 2024 yılı için beklentiler ne yönde? İşte, detaylar...
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Dünyaca ünlü ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Habertürk TV Ekonomi Müdürü Zeliha Saraç'ın sorularını yanıtladı. Dr. Acemoğlu, Türkiye ekonomisine dair merak edilenleri masaya yatırdı. Peki, enflasyon düşecek mi? 2024 yılı için beklentiler ne yönde? İşte, enflasyona dair beklentiler...
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2024 YILINDA ENFLASYON DÜŞECEK Mİ?
2024 yılında Türkiye için gördüğü riskleri paylaşan Dr. Acemoğlu dünyanın diğer bölgelerinde enflasyonun düşmeye başladığını ancak Türkiye'nin henüz böyle bir sürece girmediğini belirtti. Şu anda çok yüksek düzeylerde olan enflasyonun Türk ekonomisinin sürekli bir parçası haline gelmesi gibi bir risk olduğunu ifade etti.
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ENFLASYON NE ZAMAN DÜŞER?
Dr. Acemoğlu, enflasyonun kısa bir süre içerisinde düşmeyeceğini ve en iyi politikalarda bile bunun 5-6 senenin altında olmayacağını ifade etti ve şunu ekledi, "Türkiye’de zaten bir işsizlik problemi var, bir fakirlik problemi var. Birdenbire bunları da artırmak mümkün. Yani ben bir 10 sene daha bizim enflasyonla en azından çabalayacağımızı, savaşacağımızı düşünüyorum."
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TÜİK KASIM AYI ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU?
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Kasım'da aylık bazda yüzde 3,28; Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,81 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,98, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 42,25 olarak kaydedildi.