ENFLASYON NE ZAMAN DÜŞER?

Dr. Acemoğlu, enflasyonun kısa bir süre içerisinde düşmeyeceğini ve en iyi politikalarda bile bunun 5-6 senenin altında olmayacağını ifade etti ve şunu ekledi, "Türkiye’de zaten bir işsizlik problemi var, bir fakirlik problemi var. Birdenbire bunları da artırmak mümkün. Yani ben bir 10 sene daha bizim enflasyonla en azından çabalayacağımızı, savaşacağımızı düşünüyorum."