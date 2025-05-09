Enerjisa Üretim 30. enerji santralini devreye aldı

Enerjisa Üretim, tüm fazları tamamlandığında 60 türbin ile 250 MW kurulu güce sahip olacak Uygar RES’in ilk fazını işletmeye aldı. Bu yatırım, Enerjisa Üretim’in YEKA-2 ve YEKA RES-2024 süreçlerinde hayata geçireceği toplam 1.750 MW kurulu güç ile Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji hamlelerinden birinin stratejik ve kritik bir parçasını oluşturuyor.

Tam kapasiteye ulaştığında yılda yaklaşık 1 milyar kWh temiz enerji üreterek Türkiye’nin enerji arzına sürekli ve sürdürülebilir bir katkı sağlayacak, iklim hedeflerine güçlü bir katkı sunacak. Bu üretim, yaklaşık 500 bin hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer temiz enerji anlamına geliyor. Ayrıca, proje sayesinde yılda yaklaşık 600 bin ton karbon salımı engellenerek çevreye ve sürdürülebilirliğe somut katkı sağlanacak.

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Türkiye’nin en büyük ikinci rüzgâr santrali olacak

Enerjisa Üretim, yaklaşık 4.000 MW kurulu gücü ve 30 santraliyle Türkiye’nin enerji ihtiyacının yüzde 4-5’lik bölümünü karşılayarak arz güvenliğinde stratejik bir omurga görevi üstleniyor.

Tamamlandığında Türkiye’nin en büyük ikinci rüzgâr enerji santrali olma özelliği taşıyacak Uygar RES projesi ile enerji üretim portfolyosunu daha da güçlendiren Enerjisa Üretim, Türkiye’nin yenilenebilir enerji dönüşümündeki öncü rolünü, sürdürülebilir ve yerli kaynaklara dayalı büyümesini sürdürüyor. “Rüzgâr artık sadece doğadan değil, bizim vizyonumuzdan da esiyor” 30. santralin, sadece sayısal bir eşik değil, daha büyük bir etki, daha derin bir sorumluluk ve ileriye dönük vizyonun simgesi olduğunu ifade eden Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl "Türkiye’nin enerji dönüşümünde öncü bir aktör olmanın getirdiği sorumlulukla, 30. santralimiz Uygar RES’i devreye alarak yerli ve yenilenebilir enerji ekosisteminin gelişimine güçlü bir katkı sağlıyoruz. Balıkesir, İzmir ve Manisa il sınırları içerisinde bulunan bu dev yatırım, tamamlandığında Türkiye’nin en büyük ikinci rüzgâr enerjisi santrali olacak. Yıllık yaklaşık 1 milyar kWh’lik üretim kapasitesiyle enerji bağımsızlığımıza ve iklim hedeflerimize doğrudan katkı sunacak. Enerji bağımsızlığımıza sunduğu doğrudan katkının yanı sıra, daha rekabetçi elektrik fiyatları ve güvence altına alınan elektrik tedarikiyle de stratejik bir değer taşıyacak" dedi.

REKLAM Bayçöl ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Bizim için her yeni santral, yalnızca enerji üretimi değil; yerli teknoloji, insan kaynağı, Ar-Ge ve sürdürülebilirlik anlamına geliyor. Uygar RES’te türbinlerin kule, kanat ve jeneratör gibi kritik bileşenlerinin Türkiye’de üretilmiş olması, bu yaklaşımın en somut göstergesi. Yerli ekipman, mühendislik gücü ve yenilikçi çözümlerle kurduğumuz altyapı, Türkiye’nin gelecekteki enerji omurgasını da şekillendiriyor. Aynı zamanda, bu yatırımlar yerli sanayi gruplarının üretim verimliliğini artırıyor, ihracatla ekonomimize ek değer kazandırıyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızla sektörün vizyonuna yön vererek sektöre de ilham kaynağı olduğumuza inanıyoruz. Uçtan uca kadınlar tarafından yönetilen Ovacık RES, 'darkplant' (insansız) işletim altyapısıyla öne çıkan Akköy RES ve Harmancık RES gibi projelerimiz, bu yaklaşımımızın somut örnekleri arasında yer alıyor. v1.750 MW’lık YEKA yatırımlarımız, hibrit santraller, batarya enerji depolama tesisleri, kapasite artışları, birleşme ve satın almalar ile büyümemizi sürdürüyoruz; bu projelerin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye’nin rüzgar toplam kurulu gücüne yaklaşık yüzde 15 oranında katkı sağlayacağız. Bu güçlü altyapının arkasında ise 2,5 milyar dolar değerindeki toplam yatırım yer alıyor. Son 10-15 yılın Türkiye’deki en büyük yenilenebilir enerji yatırımı olan bu portföy, aynı zamanda sorumlu büyümenin ve uzun vadeli stratejimizin de göstergesidir. Yenilenebilir enerji yatırımımızla sektöre güç katmaya, Türkiye’nin yeşil enerji yolculuğuna katkı sağlamaya ve iklim pozitif bir geleceği mümkün kılmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Edirne ve Balkaya ile rüzgâr gücüne 750 MW eklemişti Enerjisa Üretim, yakın zamanda gerçekleştirilen toplam 1.200 MW’lık YEKA RES-2024 ihalelerinde en büyük kapasiteyi elde ederek önemli bir başarıya imza atmıştı. 410 MW kapasiteli Edirne RES ve 340 MW kapasiteli Balkaya RES projeleriyle, rüzgar enerjisi portföyüne 750 MW’lık kapasite daha kazandırmıştı.