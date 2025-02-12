Enerjisa Enerji’den Ak Yatırım aracılığıyla 4 milyar 800 milyon TL’lik rekor tahvil ihracı

Türkiye’nin enerji dönüşümüne elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri iş kollarında liderlik eden Enerjisa Enerji, altyapı ve yenilenebilir enerji yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Zorlu piyasa koşullarına rağmen yatırımcılarına verdiği taahhütleri yerine getiren ve finansal dayanıklılığını kanıtlayan Enerjisa Enerji, güçlü finansal performansı ile en çok tercih edilen halka arz şirketlerden biri olmaya devam ediyor.

Dünyanın lider finansal kuruluşları ile yaptığı anlaşmalar ile kamuoyunun dikkatini çeken Enerjisa Enerji, 10 Şubat 2025 tarihinde ihraç ettiği 730 gün vadeli, Borsa İstanbul TLREF Endeksi değişimine endeksli tahvil ile reel sektörün en büyük tahvil ihracını gerçekleştirdi. Ak Yatırım aracılığıyla yapılan bu ihraçla birlikte yatırımcılardan gelen yüksek talebi de karşılayan Enerjisa Enerji’nin tedavüldeki toplam borçlanma aracı 35 milyar TL’ye ulaşmış oldu.

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Özellikle dağıtım iş kolundaki faaliyetlerinden kaynaklı gelirleriyle ve altyapı yatırımları ile dikkat çeken Enerjisa Enerji’nin, tahvil ihracı ile elde edeceği borçlanma ile birlikte altyapı yatırımlarına hız kazandıracağı ifade ediliyor.

Reel sektör tarafından gerçekleştirilen en yüksek tutarlı tahvil ihracı

Yurt içi özel sektör borçlanma araçları piyasasında bugüne kadar reel sektör tarafından gerçekleştirilen en yüksek tutarlı ihracı gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Enerjisa Enerji CFO’su Philipp Ulbrich, “4,8 milyar TL tutarındaki 730 gün vadeli tahvil ihracımıza son derece rekabetçi fiyatlarla gösterilen yoğun ilgi hem finansal piyasaların hem de yatırımcılarımızın Enerjisa Enerji’ye olan güvenini destekliyor. Türkiye’nin sektöründe lider şirketi olarak, bu ilgiyi aynı zamanda yatırımcılarımızın Türkiye’nin enerji dönüşüm yolculuğuna dair yüksek farkındalık ve inancı şeklinde de yorumluyoruz. Yatırımcılarımız, finansal performansımızı karmaşık ve zorlu piyasa koşullarında dahi stratejik yatırımlarımız ile başarıya ulaştırdığımızı biliyor. Rekabet gücümüzü ve şirketimizin potansiyelini yansıtan yatırımlarımızı gerçekleştirirken; şeffaflık, sürdürülebilirlik ve uzun vadeli değer yaratma taahhüdümüzün de arkasında duruyoruz. Bu tahvil ihracı ile yatırımcılarımız için güvenilir ve sürdürülebilir bir yatırım fırsatı sunarken, enerji sektörü için kritik altyapı yatırımlarına da kaynak sağlamış oluyoruz. Enerjisa Enerji olarak, Türkiye’nin enerji dönüşümünde öncü rol üstlenmeye ve herkes için daha iyi bir geleceğe katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

Enerjisa Enerji Hakkında ‘Herkes için daha iyi bir gelecek’ vizyonuyla sürdürülebilirlik ve teknolojinin çarpan etkisini kullanarak Türkiye’nin enerji dönüşümüne öncülük eden Enerjisa Enerji, ana iş kolları olan elektrik dağıtım ve perakende satış alanlarında Türkiye’nin yüzde 25’ine hizmet sunuyor. Sektörün en büyük oyuncusu olan Enerjisa Enerji, 14 ilde 10.8 milyon müşteriye ulaşarak 22 milyonu aşkın kullanıcıya elektrik dağıtım hizmeti sağlıyor. Enerjisa Enerji, İşimin Enerjisi markasıyla müşterilerine, yenilenebilir enerji, verimlilik çözümleri sunarken; hisselerinin tamamına sahip olduğu Eşarj ile Türkiye’nin ilk ve en hızlı şarj istasyonu ağını işletiyor. Ana sermayedarları Sabancı Holding ve E.ON olan Enerjisa Enerji’nin yüzde 20 hissesi halka açık olup Borsa İstanbul’da işlem görüyor.