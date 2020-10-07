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Sabancı Holding ve E.ON’un çoğunluk hisselerine sahip olduğu ve halka açık bir yapıda faaliyetlerini yürüten elektrik dağıtım şirketi Enerjisa Enerji, yenilenebilir enerji kullanımını arttıran ürünlerini yeniden yapılandırdı.

Yapılan açıklamada, ticarethane, sanayi ve kamu kurumları gibi tüm müşterilerine elektrik tedarikinin yanı sıra güneş enerjisi sistemleri, atık ısı geri kazanımı, basınçlı hava, ısıtma, soğutma ve havalandırma (HVAC),elektrik motorları ve aydınlatma (LED dönüşümü) gibi alanları başta olmak üzere enerji verimliliği uygulamaları, elektrikli araç şarj istasyonu yönetimi ve yeşil enerji sertifikasyonuna kadar birçok çevre dostu ve sürdürülebilir enerji çözümü 'İşimin Enerjisi' çatısı altında toplandı.

İşimin Enerjisi çatısı altında toplanan ürünler ile müşterilerin yatırım maliyetlerinde iyileştirme sağlanırken, sunulan çözümlerden yüksek performans elde edilmesi ile de müşterinin tasarrufunun da en üst düzeyde olmasının amaçlandığı kaydedildi.

Yeni iş modeli ile geliştirilen projelerdeki kurulu gücün kademeli olarak artırılacağı, daha fazla tesisin yenilenebilir kaynaklardan yerinde enerji üretimi yapmasının sağlanacağı belirtildi.

2.5 MİLYON TON KARBON SALINIMI AZALTILACAK

Enerjisa Enerji A.Ş. CEO’su Murat Pınar konu ile ilgili olarak, "Hayata geçirdiğimiz her projede, enerji verimliliği, tasarruf, karbon salımının azaltılması ve sürdürülebilirlik kavramlarını kendimize rehber ediniyoruz ve ülkemizin sürdürülebilir enerji geleceğine katkı sağlıyoruz. Enerji sürdürülebilirliği noktasında önemli bulduğumuz güneş enerjisi sistemlerini geliştiriyor ve çatı üstü kurulumlarımızla enerji tüketiminde müşterilerimizin tasarruf sağlamasına destek oluyoruz. Aynı zamanda müşterilerimize de, uluslararası kuruluşlar tarafından onaylanmış sertifikalarla, yeşil enerji kullanım oranlarını yüzde 100’e kadar çıkarma imkânı sunuyoruz. 2008 yılında kurduğumuz şarj istasyonu ağı Eşarj’ı ev ve işyerlerine kadar götürüyoruz. 2030 yılında elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla Eşarj ile 2.5 milyon ton karbon salınımı azaltımı sağlanmasını hedefliyoruz. Bütün bunların birleşimiyle ortaya çıkan ‘İşimin Enerjisi’ ile ülkemizin geleceğine büyük katkı sağlayacak bir adım attığımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk ise, "Türkiye genelinde kurumsal müşterilerimizin enerji tasarrufu yapmasını sağlamayı ve bu sayede karbon ayak izini de düşürmeyi hedefliyoruz. İşimin Enerjisi'nin yenilikçi ürünleri ile müşterinin yatırım maliyet yükünü hafifleteceğiz. Böylece müşterilerimiz, enerji verimliliği yatırımlarından da tasarruf etmeye başlayacak" dedi.

‘İşimin Enerjisi’ kapsamındaki çözümler ve ürünler arasında, Güneş Enerji Santralleri (GES),Eşarj, enerji verimliliği uygulamaları, yeşil enerjik, kojenerasyon çözümleri yer alıyor.