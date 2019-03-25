Kritik enerji alt yapılarını gezici jandarma ekipleri koruyacak; olası elektrik kesintilerine anında müdahale edilmek üzere ekip sayısı ve araç gereç artırılacak. Özellikle, seçim kurullarının bulunduğu bölgelerdeki sokak lambalarında varsa arızılar giderilecek. Enerji Bakanlığı’nın elektrik dağıtım şirketlerine gönderdiği yazıda, seçim kapsamında alınmasını istediği önlemler şöyle:
- Seçim günü tüm dağıtım şirketleriyle canlı yayın bağlantı sistemi kurulacak.
- Seçim süresince elektrik dağıtım sistemine ilişkin, acil dışındaki planlı bakımlar, 1 Nisan sonrasına ertelenecek. Acil planlı bakım için TEDAŞ’tan izin alınacak.
- Sokak lambalarının seçim sürecinde çalışır halde olabilmelerini teminen gerekli onarımlar yapılacak. Özellikle seçim kurullarının bulunduğu cadde ve sokaklarda bulunan aydınlatmaların tamama yanıyor olmasına dikkat edilecek. Seçim kurul ya da kurullarında herhangi bir arıza ihtimaline karşılık ekipler hazır bulundurulacak.
- Olası arızalara ivedilikle müdahale edebilmek için ekip sayısı, araç ve gereçler artırılacak. Kritik arızlara müdahale için mobil jeneratörler ile işletme bakım personeli hazır bulundurulacak.
- Kritik alt yapı tesislerine yönelik olası sabotajların önlenmesini teminen ilgili tesislere ilişkin liste mülki idare yetkililerine ve Enerji Bakanlığı’na bildirilecek.
- Olası sabotajlara karşı enerji iletim-dağıtım hat güzergahlarının gezici jandarma birimleri ile korunması için mülki idare yetkilileri ile irtibata geçilecek.
- İlgili personelin izinleri kaldırılacak; SCADA, IT ve çağrı merkezlerinde seçim günü maksimum sayıda personel bulundurulacak.
- Enerji tesislerinin SCADA sistemine yapılabilecek olası siber saldırılara karşı gerekli tedbir alınacak.
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