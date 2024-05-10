Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek. Görüşme saat 14.30'da Beştepe'de olacak
Giriş: 10.05.2024 - 09:21 Güncelleme: 10.05.2024 - 09:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmenin saat 14.30'da başlaması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 29 Nisan'da bir araya gelmişlerdi.
İki liderin yeni anayasa, iç ve dış politikayı değerlendirmesi bekleniyor.
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