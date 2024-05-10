Sigaradan kurtulmak hayal değil! İşte sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem

Yeşilay'ın aktardığı bilgilere göre sigaranın içinde 4000'den fazla kimyasal madde var ve sigaranın insan üzerinde yarattığı bağımlılık sadece kimyasal bir bağımlılık değil, psikolojik ve fiziksel bir bağımlılıktan da bahsetmek mümkün. Sigarayı bırakma süreci oldukça zorlayıcı olabilir, hem fiziksel hem duygusal olarak aksaklıklar yaşanabilir ancak eğer sabırlı olursanız sigaradan ve verdiği zarardan tamamen kurtulabilirsiniz.