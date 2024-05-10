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        Haberler Gündem 3. Sayfa Arkadaşını ziyarete gitti... Fırında kanlı son! - En son haberler

        Arkadaşını ziyarete gitti... Fırında kanlı son!

        Bingöl'de, arkadaşını ziyaret için gittiği ekmek fırınında silahlı saldırıya uğrayan 52 yaşındaki Bülent Oney hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 09:56 Güncelleme: 10.05.2024 - 11:38
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        Arkadaşını ziyarete gitti... Fırında kanlı son!
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        Bingöl'de olay, dün gece saatlerinde Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, fırında çalışan arkadaşını ziyaret eden Bülent Oney’i (52) takip edip, tabancayla ateş etti.

        BAŞINDAN VE BACAĞINDAN VURULDU

        DHA'da yer alan habere göre Oney, baş ve bacağına isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İlk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bülent Oney, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oney'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

        KATİL ZANLISI ARANIYOR

        İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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        #Bingöl
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