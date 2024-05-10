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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muhammet Berat Ünal 7 yaşındaydı... Bisikletle gelen ölüm - En son haberler

        Daha 7 yaşındaydı... Bisikletle gelen ölüm!

        Kayseri'de, bisikletle yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı 7 yaşındaki Muhammet Berat Ünal, hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Küçük çocuğun ailesi, acı haberle gözyaşına boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 09:26 Güncelleme: 10.05.2024 - 10:37
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        Daha 7 yaşındaydı... Bisikletle gelen ölüm!
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        Kayseri'de kaza, dün saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesinde meydana geldi. Hacı Emin İ. idaresindeki minibüs, bisikletle yolun karşısına geçmek isteyen Muhammet Berat Ünal'a (7) çarptı.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 1'inci sınıf öğrencisi Ünal’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        Minibüs sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Talihsiz çocuğun cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

        Diğer yandan, yaşanan trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa minibüsün çarptığı görüldü.

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        #kayseri
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