Daha 7 yaşındaydı... Bisikletle gelen ölüm!
Kayseri'de, bisikletle yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı 7 yaşındaki Muhammet Berat Ünal, hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Küçük çocuğun ailesi, acı haberle gözyaşına boğuldu
Kayseri'de kaza, dün saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesinde meydana geldi. Hacı Emin İ. idaresindeki minibüs, bisikletle yolun karşısına geçmek isteyen Muhammet Berat Ünal'a (7) çarptı.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 1'inci sınıf öğrencisi Ünal’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Minibüs sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Talihsiz çocuğun cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Diğer yandan, yaşanan trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa minibüsün çarptığı görüldü.