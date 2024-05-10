Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        96
        Fenerbahçe
        FB
        90
        Trabzonspor
        TS
        58
        Rams Başakşehir
        İBFK
        55
        Beşiktaş
        BJK
        54
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        49
        Kasımpaşa
        KSM
        49
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        48
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        45
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        44
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        42
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        41
        MKE Ankaragücü
        MKE
        39
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        37
        Tümosan Konyaspor
        KON
        37
        Gaziantep FK
        GFK
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        34
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        33
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'tan transferde yıldız avı! Di Maria... - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'tan transferde yıldız avı! Di Maria...

        Beşiktaş'ta teknik direktörün yanı sıra transfer çalışmaları da devam ediyor. Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba, ihtiyaç olan bölgelerin yanı sıra geleceğe yatırım için listesini hazırlıyor. Mart ayı sonunda Hüseyin Yücel başkanlığında oluşturulan transfer komitesi ise yıldız bir ismi kadroya katmak için arayışlarda... Di Maria gündeme gelen isimlerin başında yer alırken farklı isimler için de nabız yoklanacak

        Giriş: 10.05.2024 - 10:30 Güncelleme: 10.05.2024 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeni hocasını arayan Beşiktaş'ta yaz döneminde transferde de büyük bir hareketlilik yaşanacak.

        Birçok isimle yolları ayırmayı planlayan siyah-beyazlılarda futbol takımları koordinatörü Samet Aybaba'nın yanı sıra mart ayı sonunda Hüseyin Yücel başkanlığında kurulan transfer komitesi de hummalı bir çalışma içinde.

        AYBABA'DAN HEM İHTİYAÇ HEM GELECEK HAMLELERİ

        Aybaba, öncelikli ihtiyaç olan mevkilerin yanı sıra geleceğe yatırım için de özellikle yurt dışındaki gurbetçi gençlerin peşinde. Göreve geldikten sonra takımdaki altyapı oyuncularının sözleşmelerini yeniden ele alan ve uzatan Aybaba, Beşiktaş'a yeni yıldız adayları kazandırmayı da hedefliyor.

        REKLAM

        TRANSFER KOMİTESİ YILDIZ AVINDA

        Beşiktaş'ta Samet Aybaba'nın yanı sıra ikinci başkan Hüseyin Yücel önderliğinde mart ayı sonunda kurulan transfer komitesi de araştırmalarını sürdürüyor. Yeni sezonda tribünleri coşturacak yıldız bir ismi de kadroya katmayı hedefleyen komitenin gündemine gelen isimlerin başında Benfica'dan ayrılacak olan Angel Di Maria geliyor.

        DI MARIA'YA YAKIN TAKİP

        MLS'e gideceği konuşulan Arjantinli yıldızın transferi şimdilik zor görünse de siyah-beyazlılar, 36 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Beşiktaş yönetimi, Di Maria'nın yanı sıra dünyaca ünlü farklı yıldızlar için de fırsatları değerlendirmeyi hedefliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bu yaz sıcak geçecek mi? İşte uzmanından korkutan cevap!
        Bu yaz sıcak geçecek mi? İşte uzmanından korkutan cevap!
        Sağ bek sil baştan!
        Sağ bek sil baştan!
        Balonla uçuşta Türkiye zirvede
        Balonla uçuşta Türkiye zirvede
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Ali Koç kararını veriyor!
        Ali Koç kararını veriyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Hasarlı araç dolandırıcılığı! İki kardeşe 265 yıl hapis!
        Hasarlı araç dolandırıcılığı! İki kardeşe 265 yıl hapis!
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        Bilinmeyen numaralara 63 milyon TL harcandı
        Bilinmeyen numaralara 63 milyon TL harcandı
        Baby Reindeer'ın Martha'sı konuştu!
        Baby Reindeer'ın Martha'sı konuştu!
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Serviste tek öğrenci! Öğretmenler İbrahim Hoca için derslere girmedi
        Serviste tek öğrenci! Öğretmenler İbrahim Hoca için derslere girmedi
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Zelenskiy kritik ismi görevden aldı
        Zelenskiy kritik ismi görevden aldı
        "Benim de çekyatım var"
        "Benim de çekyatım var"
        Faizin kaymağı büyüklere
        Faizin kaymağı büyüklere
        Habertürk Anasayfa