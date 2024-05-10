Malmö'de binlerce kişi İsrail'in Eurovision'a katılımını protesto etti
Eurovision'ın ikinci yarı finali öncesinde yarışmaya ev sahipliği yapan İsveç'in Malmö kentinde binlerce kişi İsrail'in yarışmaya katılımını protesto etti.
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2024 Eurovision Şarkı Yarışmasının yarı finali öncesinde çok sayıda kişi, İsrail'in katılımını protesto etti.
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İsveç'in Malmö kentinde yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finali öncesinde, İsrail’in katılımını protesto eden çok sayıda kişi, yarışmanın yapılacağı Malmö Arena yakınlarında toplandı.
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Dünyanın İsrail konusunda daha proaktif davranması gerektiğini söyleyen Ukraynalı Mariia Klius, "İnsanların nihayet harekete geçiyor olması çok güzel, herkesin bu kararı desteklemesi gerektiğine inanıyorum. İnsanların hayatta kalmasına yardım etmeliyiz çünkü bir soykırımla karşı karşıyalar." diye konuştu.
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Rusya yarışmadan çıkarılırken, "İsrail'in Filistin halkına uzun süredir soykırım yaptığı halde katılıyor olmasının politik bir karar" olduğunu düşünen Ivonne Mora da İsrail'in yarışmadan men edilmesi gerektiğini savundu.
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2024 Eurovision Şarkı Yarışması, EBU ve İsveç devlet televizyonu SVT'nin organizasyonu ile 11 Mayıs'ta düzenlenecek.
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Yarışma, 1992 ve 2013 yıllarından sonra 3. kez İsveç'in Malmö kentinde yapılacak.
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İsrail'in katılımı nedeniyle protesto ve eleştirilerin odağındaki yarışmanın düzenlendiği Malmö kenti, Filistin'e destek gösterilerine sahne oluyor.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.