Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu
Avrupa Ligi'nde Atalanta, Marsilya'yı; Bayer Leverkusen ise Roma'yı eleyerek finale kaldı. Olympiakos ise Aston Villa yine El-Kaabi'nin golleriyle yıkarak Fiorentina'nın rakibi oldu
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UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde finalistler oynanan nefes kesici karşılaşmaların ardından belli oldu.
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LEVERKUSEN YİNE YENİLMEDİ FİNALE KALDI
UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen, deplasmanda 2-0 kazandığı maçın rövanşında evinde Daniele De Rossi'nin yönetimindeki Roma ile 2-2 berabere kaldı ve finale yükseldi.
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Bay Arena'da oynanan maçta Roma'nın gollerini 43 ve 66'da penaltıdan Leandro Paredes kaydetti.
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Bayer Leverkusen'in gollerini ise 82. dakikada Gianluca Mancini kendi ağlarına ve 90+7'de Josip Stanisic attı.
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Bu sonuçla birlikte bu sezon çıktığı 49. resmi maçta da mağlup olmayan Bayer Leverkusen, finale yükselmeyi başardı ve UEFA Avrupa Ligi finalinde Atalanta'nın rakibi oldu.
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ATALANTA 3 GOLLE TURLADI
UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Atalanta ile Marsilya karşı karşıya geldi. Gewiss Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 3-0'lık skorla kazanan Atalanta, ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Marsilya'yı eleyerek adını finale yazdıran taraf oldu.
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Atalanta'ya finali getiren golleri 30'da Ademola Lookman, 52'de Matteo Ruggeri ve 90+4. dakikada El Bilal Toure attı.
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Farklı galibiyetle finale yükselen Atalanta, finalde Almanya Ligi'nde namağlup şampiyon olan Bayer Leverkusen'le karşılaşacak.
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UEFA Avrupa Ligi finali, 22 Mayıs'ta İrlanda'nın başkenti Dublin'de oynanacak.
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EL-KAABI ASTON VİLLA'YI YİNE YIKTI
UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Olympiakos ile Aston Villa karşı karşıya geldi.
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Georgios Karaiskakis'te oynanan müsabakayı 2-0'lık skorla kazanan Olympiakos, ilk maçta da deplasmanda Aston Villa'yı 4-2 mağlup etmesi sonucunda adını finale yazdırdı.
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Yunan ekibine finali getiren golleri 10 ve 78. dakikalarda Ayoub El Kaabi attı.
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Aston Villa maçını da boş geçmeyen Olympiacos'un golcüsü Ayoub El Kaabi, UEFA Konferans Ligi'nde çıktığı 8 maçta 10. golüne ulaştı.
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Olympiacos, finalde İtalyan temsilcisi Fiorentina'yla 29 Mayıs'ta Atina'daki Ayasofya Stadyumu'nda karşılaşacak.