Depremden kurtuldu... Güney Kore'de öldü!
Hatay'da, 6 Şubat depreminin ardından yangın tüpü satışı ve dolumu yapılan iş yerini satıp Güney Kore'de yaşamaya başlayan 40 yaşındaki Murat İslamoğlu, kaldığı binada çıkan yangında hayatını kaybetti. Evli olduğu belirtilen İslamoğlu'nun cenazesinin Güney Kore'den alınıp Türkiye'ye getirilmesi için İskenderun'da yaşayan eşi tarafından resmi işlem başlatıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yangın tüpü satışı ve dolumu yapan Murat İslamoğlu (40), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında zarar gören iş yerini devredip çalışmak için Güney Kore'ye gitti.
KALDIĞI BİNADA YANGIN ÇIKTI
DHA'da yer alan habere göre Chungcheongnam-do şehrinde yaşamaya başlayan İslamoğlu'nun kaldığı binadaki bir dairede, 3 Mayıs'ta saat 02.30'da yangın çıktı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Alevler kısa sürede binayı sardı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binadaki yangını söndürüp soğutma çalışmalarına başlayan itfaiye ekipleri, dairesinden çıkamayan İslamoğlu'nun cansız bedenini buldu.
YANGINLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR
İslamoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Ulusal Adli Bilimler Enstitüsü'ne gönderildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
AİLESİ CENAZESİNİ İSTEDİ
Evli olduğu belirtilen İslamoğlu'nun cenazesinin Güney Kore'den alınıp Türkiye'ye getirilmesi için İskenderun'da yaşayan eşi tarafından resmi işlem başlatıldı.