Suikast planının ardından: Zelenskiy kritik ismi görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, devlet kademesinde önemli değişikliklere gitti.

Devlet Güvenlik Servisi'nin (SBU) bu hafta başında Zelenskiy ve diğer önemli yetkililere yönelik bir suikast planını ortaya çıkardığını açıklamasının ardından Zelenskiy, Devlet Başkanlığı Muhafız Birliği lideri Serhiy Rud'u görevden aldı. Rud'un yerine geçecek kişi henüz belirlenmedi.

Zelenskiy, Ukrayna ordusu Özel Operasyonlar Kuvvetleri Komutanı Sergiy Lupançuk'un da görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Zelenskiy, Lupançuk'un yardımcısı Oleksandr Trepak'ı Özel Operasyonlar Kuvvetleri Komutanı olarak atadı.

Devlet Başkanı Zelenskiy ayrıca eski Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ın Londra Büyükelçiliğine atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

"BU PUTİN'E BİR HEDİYEYDİ"

SBU, suikast planına iki Ukraynalı görevlinin karıştığını ve bu planın salı günü yeni görev dönemi için yemin eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Rus istihbaratı tarafından 'bir hediye' olduğunu öne sürdü.

SBU, her ikisi de albay rütbesindeki iki kişinin Zelenskiy'i rehin almayı ve daha sonra öldürmeyi planladıklarını iddia etti.

Aralarında SBU başkanı Vasyl Maliuk ve Askeri İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kyrylo Budanov'un da bulunduğu yetkililerin de başarısızlıkla sonuçlanan bu girişimin hedefi olduğu söyleniyor.