08 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),birden fazla kaynaktan (hibrit) üretim yapılan elektrik santrallarının lisans süreçlerine ilişkin esasları belirledi.
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, şebekeye aynı bağlantı noktasından bağlanan birden fazla enerji kaynağından elektrik üretmek amacıyla kurulan tek bir elektrik üretim tesisi "birleşik elektrik üretim tesis", şebekeye aynı bağlantı noktasından bağlanan tamamı yenilenebilir olmak üzere birden fazla enerji kaynağından elektrik üretmek amacıyla kurulan tesis ise "birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisi" olarak nitelendirilecek.
Yenilenebilir enerji kaynakları dışındaki kaynakların kullanıldığı elektrik üretim tesisleri, ana kaynak yanında yenilenebilir yardımcı kaynağı bulundurması halinde "birlikte yakmalı elektrik üretim tesisi" olarak değerlendirilecek.
Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde kullanılan yardımcı kaynak ünitesi ana kaynağa dayalı tesisin ünitesi olarak kabul edilecek ve tesis tek bir önlisans veya lisans kapsamında olacak.
Birleşik üretim ve birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisinde yardımcı kaynak, hiçbir koşulda ana kaynağa dönüştürülemeyecek. Söz konusu tesislerde, yardımcı kaynak ve ana kaynağın kurulu güçleri toplanarak ana kaynak üzerinden birlikte değerlendirmeye alınacak.
1 TEMMUZ'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Kurum, ayrıca Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile hibrit üretim elektrik üretim tesislerinin alım garantisi üzerinden desteklenmesine yönelik esasları da belirledi.
Buna göre, birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisinden sisteme verilen net enerji miktarı tesiste kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları için belirlenen fiyatlardan en düşük olanı üzerinden ve tesisin kalan süresi için Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması kapsamında değerlendirilecek.
Destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesisinde kaynakların tamamının yenilenebilir olması durumunda ise bu tesise sağlanacak destek ana enerji kaynağı için belirlenen fiyat üzerinden hesaplanacak.
Söz konusu yönetmelikler 1 Temmuz 2020 itibarıyla yürürlüğe girecek.
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