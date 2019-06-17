Alman enerji devi EWE AG çatısı altında bulunan EWE Turkey Holding; Bursagaz, Kayserigaz, EWE Enerji, Enervis ve Millenicom olmak üzere 5 iştirakini SOCAR’a sattı. Şeker Bayramı öncesinde satışa ilişkin Rekabet Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) “onay” ve “izin”leri tamamlandı.

Tarafların, bugün 160 milyon dolarlık satış için imzaları atacağı ve devir işlemini tamamlayacağı belirtildi.

EWE, Bursagaz ve Kayserigaz'da yüzde 80 oranında hisseye sahipti. Bu hisseler, SOCAR’a geçecek. Çalık Enerji’nin, Bursagaz ve Kayserigaz'da yüzde 10’ar payı bulunuyor. Kalan yüzde 10 hisseler de ilgili belediyelere ait.

EN BÜYÜK YATIRIMCILARDAN BİRİ

SOCAR, Türkiye’de enerji alanında en büyük yatırımcılar arasında yer alıyor. Devirle birlikte SOCAR; Türkiye’de rafineri, petrokimya, boru hattı (TANAP) ve akaryakıtın ardından doğalgaz sektöründe de önemli bir yatırımcı olarak öne çıkacak.