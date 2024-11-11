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        Haberler Ekonomi Enerji Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: İsrail'e petrol sevkiyatı iddiaları tamamen asılsız - Enerji Haberleri

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: İsrail'e petrol sevkiyatı iddiaları tamamen asılsız

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ceyhan'dan İsrail'e petrol sevkiyatı yapıldığı yönündeki iddiaların 'tamamen asılsız' olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 09:54 Güncelleme: 11.11.2024 - 09:54
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        "İsrail'e petrol sevkiyatı iddiaları tamamen asılsız"
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        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı'ndan (BTC) gerçekleştirilen petrol satış sürecine ilişkin şunlar kaydedildi:

        "BTC, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında 18 Kasım 1999'da imzalanan milletlerarası anlaşma ve bunun ekini teşkil eden Ev Sahibi Hükümet Anlaşmaları'na istinaden işletilmektedir. Hattın Türkiye kesiminin işletimi BOTAŞ International AŞ tarafından BTC ortakları ile imzalanan İşletme Anlaşması çerçevesinde yürütülmektedir. Söz konusu anlaşmalar kapsamında hattı işleten BOTAŞ International AŞ'nin petrolün alım satımına yönelik herhangi bir dahli ya da tasarrufu bulunmamaktadır."

        "Ceyhan'dan İsrail'e petrol sevkiyatı yapıldığı ve Türkiye'nin buna izin verdiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır." ifadesine yer verilen açıklamada, petrolü BTC üzerinden taşıtarak Haydar Aliyev Limanı'ndan dünya pazarlarına satışını yapan şirketlerin Türkiye'nin İsrail'e yönelik ticarete son verme kararına saygı duyduğu ve teslim noktası İsrail olan herhangi bir yüklemenin gerçekleşmediği belirtildi.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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