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        Haberler Dünya Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem

        Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem

        ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 13:43 Güncelleme: 09.04.2024 - 13:43
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        Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem
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        Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

        ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün ülkenin doğusunda bulunan Halmahera Adası'ndaki Tobelo bölgesinin yaklaşık 149 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

        6,6 büyüklüğündeki deprem, 35 kilometre derinlikte kaydedildi.

        Can kaybı bildirilmeyen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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