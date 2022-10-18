En yüksek artış Antalya'da

Merkez Bankası, 2022 Ağustos ayı Konut Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 184.6 arttı. Endeks, önceki aya göre yüzde 8.0 oranında yükseldi. Ülke ortalamasında metrekare başına fiyat 15 bin 76 TL oldu.

ANTALYA'DA ARTIŞ YÜZDE 231.3 En yüksek fiyat artışı Rusların akın ettiği Antalya bölgesinde görüldü. Antalya'da bir önceki yılın aynı ayına göre artış yüzde 231.3 oldu. İSTANBUL'DA M2 FİYATI 24 BİN 533 TL Antalya'yı İstanbul takip etti. Metrekare değeri en yüksek il olan İstanbul'da yıllık artış oranı yüzde 210.8 olarak açıklandı. Megakentte ortalama metrekare fiyatı 24 bin 533 TL'yi buldu. Artış sıralamasında Antalya ve İstanbul bölgesini Adana-Mersin ikilisi izledi. Bu bölgede artış yüzde 196.3 oranında oldu.

EN DÜŞÜK ARTIŞ YÜZDE 119.6 En düşük artışın gözlendiği bölgede (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) oran yüzde 119.6 olarak belirlendi. Bu bölgeyi Erzurum, Erzincan, Bayburt üçlüsü yüzde 126.9 ile takip ederken Ardahan, Ağrı, Kars ve Iğdır bölgesinde ise yüzde 136.2 artış yaşandı.