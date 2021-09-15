Buna göre, firma sayısının sektörlere göre dağılımında, toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 280 bin 776 ile en başta yer aldı. İmalat sektörünün toplam girişim sayısı içindeki payı 2020 yılı için yüzde 16,3 olarak gerçekleşti.
EN YÜKSEK AKTİF BÜYÜKLÜK İMALAT SEKTÖRÜNDE OLUŞTU
Firmaların toplulaştırılmış bilançosuna göre, 2020 yılında toplam aktif büyüklüğü 10 trilyon 596 milyar 683 milyon TL, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı ise 7 trilyon 739 milyar 338 milyon TL olurken, öz kaynakların toplamı 2 trilyon 857 milyar 345 milyon TL oldu.
İmalat sektörü 3 trilyon 16 milyar 255 milyon TL aktif büyüklüğü ile tüm sektörler arasında en önde geldi. Aktif büyüklüğünde ikinci sırayı 2 trilyon 348 milyar 878 milyon TL ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü aldı. Öz kaynaklar bakımından imalat sektörü 1 trilyon 4 milyar 88 milyon TL ile ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla 603 milyar 787 milyon TL ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü, 371 milyar 942 milyon TL ile de mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü takip etti.
EN YÜKSEK NET KÂR İMALAT SEKTÖRÜNDE; EN YÜKSEK NET ZARAR ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA SEKTÖRÜNDE OLDU
Firmaların toplulaştırılmış gelir tablosu verisine göre, 2020 yılında tüm sektörlerin toplulaştırılmış dönem net karı 221 milyar 648 milyon TL olarak gerçekleşti. İmalat sektörü 184 milyar 992 milyon TL ile en yüksek net kar elde eden sektör oldu. Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 71 milyar 268 milyon TL; bilgi ve iletişim sektörü ise 16 milyar 651 milyon TL net kar elde etti. Ulaştırma ve depolama sektörü, 2020 yılını 40 milyar 976 milyon TL ve konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektörü ise 25 milyar 56 milyon TL net zarar ile tamamladı.
EN YÜKSEK YURT DIŞI SATIŞ İMALAT SEKTÖRÜNDE GERÇEKLEŞTİ
Yurtdışı satışlara bakıldığında, en yüksek yurtdışı satış 838 milyar 851 milyon TL ile imalat sektöründe gerçekleşti. Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe yurtdışı satış 607 milyar 336 milyon TL oldu.
2020 YILINDA FİRMALARIN NET SATIŞLARI VE FAALİYET KÂRI ARTTI
Sektör Bilançoları kapsamında bulunan tüm firmaların toplam net satışları 9 trilyon 316 milyar 769 milyon TL, toplam faaliyet karı ise 608 milyar 162 milyon TL olarak gerçekleşti.
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