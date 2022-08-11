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En yeni Cuma mesajları ve sözleri 2022! Resimli, kısa, hadisli, dualı ve ayetli Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri

En yeni Cuma mesajları 2022! Resimli, kısa, hadisli, dualı ve ayetli Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri

Cuma namazının yaklaşmasının ardından cuma mesajları günün en çok aranan konuları arasında yer aldı. İslam dünyası için büyük bir öneme sahip Cuma günlerinde camilere akın edecek olanlar cuma namazı öncesinde birbirlerine cuma mesajı ve sözleri göndermek için araştırmalara başladı. İşte Resimli, kısa, hadisli, dualı ve ayetli Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri

11.08.2022 - 19:14 | Güncelleme: ABONE OL

  • Cumanız mübarek olsun, hayırlı cumalar mesajları ve sözleri cuma namazına sayılı saatler kala araştırılmaya başladı. Birbirine sosyal medya mecraları üzerinden en yeni, resimli, kısa, hadisli  cuma mesajı göndermek isteyenler için en güzel cuma mesajlarını sizleri için derledik. İşte 12 Ağustos en güzel ve farklı cuma mesajları ve sözleri...

  • RESİMLİ CUMA MESAJLARI

    Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

    Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

  • Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

    Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

  • "O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MÜBAREK OLSUN.

  • YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI

     

    Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.

    En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.

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