En prestijli moda gecesi Met Gala'nın katı kuralları
Modanın en önemli gecesi Met Gala'ya kimsenin bilmediği katı kurallar hâkim. Yasaklar, etkinliğin gizemini korumasını sağlıyor
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Moda dünyasının en prestijli ve bir o kadar da gizemli gecesi Met Gala, bu gece gerçekleştirilecek. New York'ta her yıl, Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen Met Gala, moda sektörünün en ikonik isimlerini, ünlü oyuncuları ve şarkıcıları birbirinden şık ve dikkat çekici kıyafetlerle bir araya getiriyor. Modanın en büyük gecesine katılan yıldızlar, Metropolitan Sanat Müzesi'ne girerken göz kamaştırıcı kıyafetleri tercih ediyor.
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Yalnızca davetle girilebilen, kıyafet kuralı olan bu prestijli etkinlik, dışarıda bekleyen onlarca fotoğrafçı ve gazeteciye rağmen çok gizli tutuluyor.
1995'ten bu yana Met Gala'nın başkanlığını Vogue'un genel yayın yönetmeni Anna Wintour, davetlilerin yıldızlarla dolu bu etkinlikte neler olduğunu açıklamalarını istemiyor.
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Elde edilmesi en zor biletlerle girilen galanın gizem havasını korumak amacıyla, konuklara etkinlik içerisinde telefon ve sosyal medya kullanımlarında kısıtlamalar getiriliyor. Ayrıca müzenin kendisi de paha biçilmez koleksiyonlarını korumak amacıyla katılımcılara yönelik katı kurallar belirliyor.
İşte moda dünyasının en önemli gecesi Met Gala'nın kendine özgü kuralları...
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DAVET ZORUNLU
Met Gala'ya katılabilmek için davet edilmek gerekiyor. Sadece bir kez davet edilmiş olmak her yıl katılımı garantilemiyor. Davet alan prestijli gruplar ünlüler, spor yıldızları, moda figürleri ve günümüzün öne çıkan diğer popüler kültür isimleri olarak sıralanabilir. Konuk listesi Met Gala'dan önceki geceye kadar gizli tutuluyor, ancak moda tutkunları geçmiş yıllara dayanarak tahminlerde bulunuyor. Sık sık katılanlar arasında Beyonce, Kim Kardashian, Blake Lively, Gigi Hadid, Rihanna yer alıyor. Ayrıca moda tasarımcıları kırmızı halıda ilham perileri olan ünlü isimlere sıklıkla eşlik ettikleri için davet alıyorlar. Marc Jacobs, Christian Siriano, Nicolas Ghesquière ve Zac Posen gibi isimler, Met Gala'nın vazgeçilmezleri arasında.
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BİLET ALMAK GEREKİYOR
Galaya davet edilmeki, biletsiz girmek anlamına gelmiyor. Bilet satın almak ya da bileti olan birinin konuğu olmak gerekiyor. Sonuçta Met Gala, özünde Metropolitan Sanat Müzesi için bir bağış toplama etkinliği. Gelir, son yedi yüzyıla ait giysi ve aksesuarlardan oluşan geniş moda koleksiyonuna aktarılıyor.
Time'a göre, bu yıl bireysel bilet fiyatı 75 bin dolardan, masa fiyatı ise 350 bin dolardan başlıyor.
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KIYAFET TEMASI
Kostüm Enstitüsü her yıl, sanat kalitesinde moda parçalarını bir araya getiren bir sergi düzenliyor. Ev sahipleri her yıl gala için katılımcıların bilgilendirmek amacıyla tema açıklıyor. Bu yılın teması, 'Uyuyan Güzeller: Modanın Yeniden Uyanışı'. 2024 Met Gala kıyafet kuralı, J.G. Ballard'ın 1962 tarihli aynı adlı kısa öyküsünden esinlenen 'Zamanın Bahçesi'.
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Kıyafet kuralları, gecenin en çok konuşulan yönleri arasında yer alıyor. Çünkü en tanınmış ünlülerin çoğu ve onları davet eden tasarımcılar, temanın yaratıcı yorumlarını hayata geçiriyor. 2019'da Katy Perry hamburger şeklinde kostüm giymiş, Jared Leto da geçen yıl kedi kostümüyle Met Gala'ya katılmıştı.
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KIYAFETLERİ ONAYLATMAK GEREKİYOR
Tasarımcılar kıyafetlerini hazırlamadan ve kıyafetler Met Gala kırmızı halısına çıkmadan önce Anna Wintour'ın onay vermesi gerekiyor.
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TELEFON YOK
Met Gala'da katılımcıların telefon kullanmasına izin verilmiyor. Vogue, etkinlik boyunca telefon yasağı politikasını sürdürüyor.
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SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI YASAK
Met Gala'da telefon yasağı, etkinlik içinde de sosyal medya politikasının yasaklanması anlamına geliyor. Ancak yıldızlar tuvalette bir araya geldiğinde işler değişebiliyor. Bazen tuvalet aynası fotoğrafları sosyal medyaya yansıtılabiliyor.
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SİGARA İÇİLMİYOR
Metropolitan Sanat Müzesi'nin, konukların güvenliğini sağlamak için kendi kuralları var. Müzenin internet sitesinde belirtildiği üzere bunlar arasında sigara yasağı bulunuyor. Ziyaretçi kılavuzunda "Müzede veya girişlerin yakınında elektronik sigara da dahil olmak üzere sigara içmek yasaktır" ifadesi yer alıyor.