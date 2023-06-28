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Bazı popüler Türk aksiyon macera filmlerinden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

"Babam ve Oğlum" (2005) : Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği bu film, Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran olaylardan etkilenen bir aile hikayesini anlatır.

"Kurtlar Vadisi: Irak" (2006) : Serdar Akar'ın yönettiği bu film, Türk askerlerinin Irak'ta yaşadıkları zorlu mücadeleyi konu alır.

"Cüneyt Arkın Filmleri": Cüneyt Arkın, Türk sinemasının aksiyon filmlerinin efsanevi oyuncusu olarak bilinir. Kendisinin başrolde yer aldığı birçok aksiyon filmi bulunmaktadır, örneğin "Dünyayı Kurtaran Adam" (1982) ve "Battal Gazi'nin İntikamı" (1973) gibi.

"Vali" (2009): Bu film, bir valinin terörle mücadele etmek için verdiği savaşı konu alır. Yönetmenliğini Çağatay Tosun'un yaptığı filmde, Erdal Beşikçioğlu başrolde yer alır.

"Eşkıya" (1996): Yavuz Turgul'un yönettiği bu film, emekli bir hırsızın tekrar suç dünyasına dönmesini ve bir çetenin peşine düşmesini anlatır. Şener Şen başrolde yer alır.

"Kabadayı" (2007): Bu film, mahallesine ve değerlerine bağlı bir adamın, geçmişiyle yüzleşirken şiddet ve çatışmalarla dolu bir dünyada hayatta kalmaya çalışmasını konu alır. Kenan İmirzalIoğlu başrolde yer alır.

"New York'ta Beş Minare" (2010): Bu aksiyon gerilim filmi, bir terör örgütüyle mücadele etmek için New York'a giden iki polis memurunun hikayesini anlatır. Mahsun Kırmızıgül başrolde yer alır. En çok izlenen Türk macera filmleri arasında yer almaktadır.

IMDb puanları izleyicilerin oy kullanmasıyla belirlendiği için herkesin tercihi farklı olabilir. Bu filmler de verilen oylara göre Türk aksiyon filmleri arasında yüksek puanlara sahip olan bazı örneklerdir. İşte IMDb puanı en yüksek Türk aksiyon filmlerinden bazıları:

"Ayla" (2017): IMDb puanı 8.6 Bu film, Kore Savaşı sırasında Türk askerlerinin ve küçük bir Kore kızının dokunaklı hikayesini anlatır.

"Bir Zamanlar Anadolu'da" (2011): IMDb puanı 7.8 Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği bu film, bir grup polis memurunun, bir cinayetin izlerini Anadolu'nun derinliklerinde aramasını konu alır.

"Vizontele" (2001): IMDb puanı 7.9 Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği bu komedi-aksiyon filmi, 1980'lerdeki küçük bir Anadolu kasabasındaki insanların yaşamını ve değişimlerini konu alır.

"Kurtlar Vadisi: Filistin" (2011): IMDb puanı 7.6 Serdar Akar'ın yönettiği bu film, Polat Alemdar karakterinin Filistin'de terörle mücadele ettiği bir hikayeyi anlatır. En iyi türk aksiyon filmlerinden biri olan bu yapım büyük ses getirmiştir.

"Kelebeğin Rüyası" (2013): IMDb puanı 7.9 Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği bu film, bir grup tiyatrocu ve gazetecinin 1940'lardan günümüze uzanan hikayesini anlatır.

"Organize İşler" (2005): IMDb puanı 7.4 Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği bu film, farklı suç çetelerinin bir araya gelerek büyük bir soygun planladığı bir hikayeyi anlatır.

"Kibar Feyzo" (1978): IMDb puanı 7.6 Atıf Yılmaz'ın yönettiği bu film, bir Anadolu köyünde yaşayan Feyzo'nun komik ve dramatik hikayesini anlatır.

Türk sinemasında gerilim ve aksiyon türlerini bir arada başarılı bir şekilde harmanlayan birkaç film bulunmaktadır. Her biri farklı hikayeler ve tarzlara sahip olabilir, bu yüzden kişisel tercihlerinize göre filmleri seçmeniz önemlidir. Bu anlamda Türk gerilim aksiyon filmleri kategorisine aşağıdaki yapımlar örnek gösterilebilir.

"Karakomik Filmler" (2019): Bu film, gerilim ve aksiyonu birleştiren bir antoloji filmidir. İki farklı hikaye üzerinden ilerler ve izleyicilere hem gerilimli hem de komik anlar sunar. Bu anlamda tehlikeli Türk aksiyon filmleri arasında gösterilmektedir.

"Bir Cinayetin Psikolojisi" (2010): Bu psikolojik gerilim filmi, karanlık bir sır perdesini aralayan bir cinayeti ve cinayeti çözmek için verilen mücadeleyi anlatır.

"Cinayet Süsü" (2019): Bu film, bir cinayetin işlendiği bir otelde yaşanan olayları konu alır. Gerilim ve aksiyonu birleştirirken aynı zamanda komedi unsurları da içerir.

"Son Çıkış" (2019): Bu gerilim filmi, bir adamın iş yerinde yaşadığı olağan dışı bir durumu konu alır. Gerilim dolu anları ve sürpriz gelişmeleri içerir.

"G.O.R.A." (2004): Bu bilim kurgu ve aksiyon filmi, bir adamın uzaylılar tarafından kaçırılmasıyla başlayan olayları anlatır. Komedi unsurlarıyla birleşen aksiyon sahnelerine sahiptir.

"Düğüm Salonu" (2018): Bu gerilim filmi, bir otelde gerçekleşen bir düğün sırasında yaşanan gizemli olayları konu alır. Film, gerilimi yavaş yavaş artırarak izleyiciyi gizemli bir atmosfere sürükler.

"Dedemin İnsanları" (2011): Bu komedi-aksiyon filmi, bir dedenin torunları için eski bir hazineyi arama macerasını konu alır. Komik ve aksiyon dolu anları içerir.





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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk