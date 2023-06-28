En İyi Tom Hanks Filmi Önerileri - Tom Hanks'in En Unutulmaz Filmleri Listesi

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Tom Hanks, dünya çapında tanınan ve saygı duyulan bir aktördür. Kariyeri boyunca birçok unutulmaz rolü canlandırmış ve birçok başarılı filmde yer almıştır. İşte en iyi Tom Hanks filmlerinden bazıları:

Cast Away (Yalnızlar Adası): Tom Hanks'in olağanüstü bir performans sergilediği bu film, bir uçak kazası sonucu ıssız bir adada mahsur kalan bir FedEx çalışanının hayatta kalma mücadelesini konu alır.

Saving Private Ryan (Özel Ryan'ı Kurtarmak): Steven Spielberg'in yönettiği bu film, İkinci Dünya Savaşı'nın Normandiya Çıkarması'na odaklanır. Hanks, bir Amerikan kaptanını canlandırır ve performansı büyük beğeni toplar.

Philadelphia: Tom Hanks'in oscar ödüllü filmidir . Aktörün, AIDS hastası bir avukatı canlandırdığı bu film, AIDS ile mücadele eden bir avukatın iş yerindeki ayrımcılıkla mücadelesini anlatır. Hanks, bu performansıyla 1994 yılında En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar ödülü kazanmıştır.

The Green Mile (Yeşil Yol): Frank Darabont'un yönettiği bu film, Tom Hanks'in bir hapishane gardiyanını canlandırdığı bir dramatik yapım. Film, mahkumların arasında yer alan gizemli bir adamın hikayesini anlatır.

Apollo 13: Ron Howard'ın yönettiği bu film, gerçek bir olaya dayanan bir astronot ekibinin uzayda yaşadığı bir krizi konu alır. Hanks, astronot Jim Lovell'ı canlandırır ve performansıyla dikkat çeker.

Captain Phillips: Paul Greengrass'ın yönettiği bu gerilim filmi, gerçek bir hikayeye dayanır. Tom Hanks, Somali korsanları tarafından kaçırılan bir geminin kaptanı Richard Phillips'i canlandırır.

Toy Story serisi: Tom Hanks, Toy Story serisinde Woody karakterine sesiyle hayat verir. Bu animasyon serisi, oyuncakların maceralarını anlatır ve Hanks'in karakterine hayat katar.

The Terminal (Terminal): Steven Spielberg'in yönettiği bu film, Tom Hanks'in bir yolcu olarak mahsur kaldığı havalimanında geçen komik ve dokunaklı bir hikayeyi anlatır.

Ünlü aktör, savaş temalı birçok başarılı filmde de yer almıştır. Bu filmler, savaşın etkilerini, askeri operasyonları ve insanların savaş koşullarında sergilediği kahramanlığı, fedakarlığı ve dayanıklılığı anlatır. Tom Hanks savaş filmleri ise aşağıdaki gibidir.

Forrest Gump: Bu film, savaş döneminde geçen birçok olaya göndermeler yaparak savaşın etkilerini anlatır. Hanks, zeka engelli Forrest Gump karakterini canlandırırken Vietnam Savaşı'nda da asker olarak görev yapar. Tom Hanks'in bütün filmleri arasında en popülerlerinden biridir.

Greyhound: Tom Hanks'in hem başrolünde yer aldığı hem de senaryosunu yazdığı bu film, İkinci Dünya Savaşı sırasında geçer. Filmde bir Amerikan donanması komutanını oynamaktadır ve Alman denizaltılarıyla mücadelesini konu alır.

Captain Phillips: Gerçek bir hikayeye dayanan bu film, bir kargo gemisini kaçıran Somali korsanlarıyla mücadele eden bir Amerikan kaptanını konu alır. Tom Hanks, kaptan Richard Phillips'i canlandırır ve gerilim dolu bir performans sergiler.

Bridge of Spies (Casuslar Köprüsü): Steven Spielberg'in yönettiği bu film, Soğuk Savaş döneminde geçer. Tom Hanks, bir avukat rolündedir ve Amerikan ajanı olan bir Sovyet casusunu savunur. Film, casusluk, politika ve uluslararası gerilim temasını işler.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk