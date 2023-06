A Few Good Men (1992): Lt. Daniel Kaffee karakterini canlandırır. Bu hukuk draması, askeri bir mahkemede gerçekleşen bir davanın hikayesini anlatır. Cruise, filmdeki performansıyla dikkat çeker ve deneyimli bir avukatı canlandırır.

The Last Samurai (2003): Nathan Algren karakterini canlandırır. Bu tarihi drama filmi, Amerikalı bir askerin 19. yüzyılda Japonya'da samuraylarla olan etkileşimini anlatır. Cruise, filmdeki performansıyla övgü toplar ve samimiyeti ve karakterin içsel dönüşümünü başarıyla yansıtır. En iyi Tom Cruise filmlerinden biridir.

Edge of Tomorrow (2014): Maj. William Cage karakterini canlandırır. Bu bilim kurgu aksiyon filmi, bir askerin savaşta ölüp tekrar dirilerek aynı günü yeniden yaşamasını konu alır. Cruise, filmdeki performansı ve eylem sahneleriyle izleyicileri etkiler.

Born on the Fourth of July (1989): Ron Kovic karakterini canlandırır. Bu biyografik drama filmi, Vietnam Savaşı'na katılan bir askerin gerçek hikayesini anlatır. Cruise, filmdeki çarpıcı performansıyla Akademi Ödülü'ne aday gösterilir ve oyunculuk yeteneğini gözler önüne serer.