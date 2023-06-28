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Bu tür filmler, salgınların yarattığı korku, panik, insanların karşı karşıya kaldığı zorluklar ve dayanışma gibi temaları ele alır. Ayrıca, salgınların toplumun nasıl şekillendiğini, insanların doğal içgüdülerini nasıl gösterdiğini ve insan doğasının sınırlarını ortaya koyabilir. Salgın konulu filmler, izleyicilere hem eğlence sunan heyecanlı bir deneyim sağlarken hem de insanlığın karşılaşabileceği potansiyel tehlikeleri ve zorlukları düşünmelerini sağlar. Salgın ile ilgili filmler aşağıdaki gibidir.

Contagion (2011): Bir ölümcül virüsün hızla yayılması ve küresel bir salgına dönüşmesini konu alan gerilim filmidir.

Outbreak (1995): Bir Afrika köyünde başlayan ve ABD'ye yayılan bir ölümcül virüs salgınını ele alan bir filmdir.

World War Z (2013): Zombiye dönüşen insanlarla dolu bir salgın dünyasında hayatta kalmaya çalışan bir ailenin hikayesini anlatan aksiyon-gerilim filmidir.

28 Days Later (2002): Bir laboratuvardan kaçan ölümcül bir virüsün yayılması sonucu İngiltere'nin zombiye dönüşen insanlarla dolu bir yer haline gelmesini konu alan korku-gerilim filmidir.

I Am Legend (2007): Bir virüsün New York'u harap bir yer haline getirmesi ve bu salgından kurtulan son insanın hayatta kalma mücadelesini anlatan distopik bir aksiyon-dram filmidir. Bu anlamda en iyi salgın filmleri arasında yer almaktaedır.

The Andromeda Strain (1971): Uzaydan gelen bir mikroorganizmanın insanlarda ölümcül bir salgına yol açması ve bilim insanlarının bununla mücadelesini konu alan bilim kurgu filmidir.

Carriers (2009): Bir ölümcül virüs salgınından kaçan dört genç insanın salgından korunmak için bir yolculuğa çıkmasını anlatan gerilim filmidir.

Quarantine (2008): Bir apartmanda sıkışıp kalan insanların, etkileyici bir hastalıkla enfekte olduğunu fark etmeleri ve hayatta kalmaya çalışmalarını konu alan korku-gerilim filmidir.

Kore sineması, salgın temalı filmlerle tanınan ve bu türde birçok başarılı yapımı bulunan bir sinema endüstrisine sahiptir. Kore salgın filmlerinden bazıları şu şekilde sıralanabilir.

Train to Busan (2016): Zombi salgınının başladığı bir trene sıkışan bir grup insanın hayatta kalma mücadelesini anlatan aksiyon-gerilim filmidir.

The Flu (2013): Seul şehrine yayılan ölümcül bir grip salgınıyla mücadele eden bir acil tıp ekibinin hikayesini konu alan gerilim filmidir.

I Saw the Devil (2010): Bir seri katilin ortaya çıkmasıyla başlayan bir kedi fare oyununu anlatan gerilim filmi, salgın temasını da içeriyor.

The Wailing (2016): Bir küçük Kore köyünü etkisi altına alan gizemli bir salgının ardındaki doğaüstü olayları konu alan korku-gerilim filmidir.

Flu (2013): Salgın bir virüsün yayılması sonucu Seul'de çıkan kaosu ve bir anne ile bir doktorun mücadelesini konu alan gerilim filmidir.

A Hard Day (2014): Bir polisin, trafik kazasında birini öldürmesiyle başlayan olayları ve ardından ortaya çıkan bir salgını anlatan gerilim filmidir.

The Tower (2012): Bir Noel partisi sırasında bir gökdelenin yanmasını ve ardından çıkan kaosu konu alan aksiyon-gerilim filmi, salgın temasını da içeriyor.

Kore filmleri genellikle etkileyici hikayeleri, güçlü karakterleri ve özgün yaklaşımlarıyla dikkat çeker. Salgın temalı Kore filmleri genellikle gerilim, aksiyon ve korku türlerinde yoğunlaşır ve izleyicilere sürükleyici bir deneyim sunar.





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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk