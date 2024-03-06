Tombik döneri tarif eden Taste Atlas, "Tombik döner veya gobit kebabı, kıyılmış etin pide ekmeği olarak bilinen çörek şeklindeki bir yassı ekmeğin içine doldurulduğu bir kebap çeşididir. Ekmeğin dışı çıtır çıtır, içi ise yumuşaktır. Bu yemek genellikle müşterinin tercihine bağlı olarak domates, soğan, marul veya diğer çeşitli sebze ve soslar gibi ek malzemelerle servis edilir" denildi.