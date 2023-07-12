Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        En iyi Samuel Jackson filmi önerileri - Samuel Jackson sevilen filmleri listesi

        Samuel L. Jackson, 21 Aralık 1948'de Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan ünlü bir aktör ve film yapımcısıdır. Uzun bir film kariyeri vardır ve birçok unutulmaz karakteri canlandırmıştır. Jackson, genellikle cesur ve karizmatik rollerde yer alırken sert bir oyunculuk tarzıyla tanınmaktadır. Jackson, Quentin Tarantino'nun filmleriyle önemli bir işbirliği yapmıştır ve onunla birlikte birçok başarılı projede yer almıştır. "Pulp Fiction" (1994), "Jackie Brown" (1997), "Django Unchained" (2012) gibi filmlerde unutulmaz performanslar sergilemiştir.

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 23:59
        En iyi Samuel Jackson filmi önerileri
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ayrıca Marvel Sinematik Evreni'nde Nick Fury karakterini canlandırdığı Avengers serisi ve diğer Marvel filmlerinde de önemli bir rol oynamıştır. Nick Fury olarak Iron Man, Captain America, Thor ve diğer süper kahramanlarla birlikte dünyayı tehdit eden güçlere karşı savaşır. Samuel L. Jackson, aksiyon, gerilim ve suç türünde birçok filmde yer almıştır. "Die Hard with a Vengeance" (1995), "The Negotiator" (1998), "Snakes on a Plane" (2006) gibi yapımlarda güçlü performanslar sergilemiştir. "A Time to Kill" (1996), "The Hateful Eight" (2015), "Kingsman: The Secret Service" (2014) ve "Unbreakable" (2000) gibi diğer önemli filmlerde de unutulmaz roller üstlenmiştir. Samuel Jackson oynadığı filmlerden bazıları aşağıdaki gibidir.

        REKLAM
        • Die Hard with a Vengeance (1995): Aksiyon filmi serisi "Die Hard"ın üçüncü filmidir. Jackson, Zeus Carver karakterini canlandırır. Film, John McClane (Bruce Willis) ile birlikte teröristlerle mücadele eden bir taksi şoförünün hikayesini anlatır.
        • The Negotiator (1998): Gerilim filmidir. Jackson, Danny Roman adlı bir polis müfettişini oynar. Film, yanlış bir suçlama sonucu müfettişin kendini rehin alması ve gerçekleri ortaya çıkarmak için mücadelesini konu alır.
        • Pulp Fiction (1994): Quentin Tarantino'nun yönettiği kara komedi-suç filmidir. Jackson, Jules Winnfield karakterini canlandırır. Film, farklı karakterlerin birbirleriyle kesişen hikayelerini anlatır. Jackson'ın performansı büyük beğeni toplamış ve ona En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'ne adaylık getirmiştir. Bu anlamda Samuel Jackson en iyi filmleri arasında gösterilmektedir.
          REKLAM
        • Jackie Brown (1997): Tarantino'nun yönettiği suç-dram filmidir. Jackson, Ordell Robbie karakterini oynamaktadır. Film, uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılıkla ilgili karmaşık bir planın etrafında döner.
        • Django Unchained (2012): Tarantino'nun Western filmidir. Jackson, Stephen karakterini canlandırır. Film, kölelik döneminde geçen bir hikayede özgür bir kölenin (Jamie Foxx) intikam yolculuğunu anlatır. Sinema izleyicilerine göre en iyi Samuel Jackson filmlerinden biridir.
        • Avengers serisi (2012-2019): Marvel Sinematik Evreni'nde Nick Fury karakterini canlandırır. Jackson; Iron Man, Captain America, Thor ve diğer süper kahramanlarla birlikte dünyayı tehdit eden güçlere karşı savaşır. Avengers filmlerinde ve diğer Marvel yapımlarında Fury olarak yer alır.
          REKLAM
        • Snakes on a Plane (2006): Aksiyon-komedi filmidir. Jackson, FBI ajanı Neville Flynn karakterini canlandırır. Film, uçağa yerleştirilen yılanlarla mücadele eden yolcuları anlatır.

        Bu liste, Samuel L. Jackson'ın bazı önemli filmlerini içermektedir. Kariyeri boyunca birçok başka unutulmaz karaktere hayat vermiştir ve güçlü oyunculuk becerileriyle sinema dünyasında iz bırakmıştır.

        Samuel L. Jackson, etkileyici oyunculuk kariyeri boyunca birçok ödül ve adaylık elde etmiştir. En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında bir BAFTA Ödülü'ne aday gösterilmiş ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında bir Akademi Ödülü'ne adaylık almıştır. Jackson, sahne ve perdede karizmatik duruşu, enerjik performansları ve karakterlerine getirdiği özgünlük ile tanınan sevilen bir aktördür. Sinema dünyasında uzun süre iz bırakmış ve hayranları tarafından saygıyla anılan bir isim haline gelmiştir. Samuel Jackson son filmi ise The Protege şeklindedir.

        En iyi Ryan Phillippe filmi önerileri
        En iyi Ryan Phillippe filmi önerileri
        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Biden'den F-16 açıklaması
        Biden'den F-16 açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nin ardından açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nin ardından açıklamalar
        Danıştay'dan e-ticaret kararı
        Danıştay'dan e-ticaret kararı
        Bayrampaşa'da dehşet! Dondurucuda cansız beden bulundu
        Bayrampaşa'da dehşet! Dondurucuda cansız beden bulundu
        Amartey'de mutlu son!
        Amartey'de mutlu son!
        Musk'tan yeni girişim: X.AI
        Musk'tan yeni girişim: X.AI
        Szymanski Fenerbahçe'de!
        Szymanski Fenerbahçe'de!
        G7 ülkelerinden Ukrayna'ya 'tam destek'
        G7 ülkelerinden Ukrayna'ya 'tam destek'
        Ünlü İngiliz oyuncu Bodrum'da
        Ünlü İngiliz oyuncu Bodrum'da
        NATO Zirvesi'nde gündem olan kare
        NATO Zirvesi'nde gündem olan kare
        Arda 'kalite' Güler!
        Arda 'kalite' Güler!
        ABD enflasyonu sonrası altında yeni rekor
        ABD enflasyonu sonrası altında yeni rekor
        Cimbom gaza bastı
        Cimbom gaza bastı
        Sıcak çarpması uyarısı! Beyin kanaması ve inme oluşabilir
        Sıcak çarpması uyarısı! Beyin kanaması ve inme oluşabilir
        Dikkat! Çöl sıcakları kapıda! 50 derece hissedilebilir
        Dikkat! Çöl sıcakları kapıda! 50 derece hissedilebilir
        Ünlü oyuncu hacca gitti
        Ünlü oyuncu hacca gitti
        Ülke tarihinin en ağır orman yangını sezonu: Rekor sıcaklık!
        Ülke tarihinin en ağır orman yangını sezonu: Rekor sıcaklık!
        Kayseri'de 7.5 milyon yıllık keşif!
        Kayseri'de 7.5 milyon yıllık keşif!
        NATO'da Türkiye'nin kararını dünya takip ediyor
        NATO'da Türkiye'nin kararını dünya takip ediyor
        129 bin dolarlık nafaka alacak
        129 bin dolarlık nafaka alacak