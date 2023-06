HABERTURK.COM

Oyunculuk kariyerinde de başarılı olan Mel Gibson, "Ölümcül Silah" (Lethal Weapon) serisindeki Martin Riggs karakteriyle büyük bir çıkış yapmıştır. Ayrıca "Güneyin Onurunu Kurtarmak" (The Man Without a Face), "Benimle Dans Eder misin?" (Can't Buy Me Love), "William Wallace: Özgürlük Savaşçısı" (Braveheart), "Lejyoner" (The Patriot) ve "Tutkuyla İlgili" (The Passion of the Christ) gibi filmlerde de etkileyici performanslar sergilemiştir. Gibson, sinema kariyerinin yanı sıra bazı tartışmalı olaylar ve açıklamalar nedeniyle de medya gündeminde yer almıştır. Bununla birlikte, uzun süreli ve çeşitli yetenekleriyle tanınan bir sanatçı olarak kabul edilmektedir.

Mel Gibson'ı üne kavuşturan film "Mad Max" (1979) olmuştur. Aktör, bu filmde Max Rockatansky karakterini canlandırmış ve bu post-apokaliptik aksiyon filmiyle büyük bir çıkış yapmıştır. "Mad Max" filmi, sert ve karizmatik bir performans sergilemesiyle Mel Gibson'a uluslararası tanınırlık kazandırmış ve onu Hollywood'un önde gelen oyuncularından biri haline getirmiştir. Film, aynı zamanda "Mad Max" serisinin ilk filmidir. Ünlü aktörün, kariyeri boyunca oynadığı birçok başarılı filmi bulunmaktadır. İşte en iyi mel gibson filmlerinden bazıları aşağıdaki gibidir.

Braveheart (1995): Mel Gibson hem yönetmenlik hem de başrolü üstlendiği bu epik tarihi dram filmi İskoçya'nın bağımsızlık mücadelesini anlatır. Gibson, William Wallace rolüyle büyük bir performans sergilemiş ve En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil olmak üzere beş dalda Akademi Ödülü kazandı.

Lethal Weapon serisi (1987-1998): Bu aksiyon komedi serisinde Mel Gibson, Martin Riggs karakterini canlandırarak büyük bir çıkış yapmıştır. Seri, polis ortağı Roger Murtaugh ile birlikte suçla mücadele eden iki polisin maceralarını konu alır.

The Patriot (2000): Amerikan Bağımsızlık Savaşı döneminde geçen bu tarihi savaş filmi, Mel Gibson'ın Benjamin Martin karakterini canlandırdığı bir baba ve savaş kahramanının hikayesini anlatır.

Gallipoli (1981): Bu film, I. Dünya Savaşı sırasında Anzak askerlerinin Gelibolu Yarımadası'ndaki çarpışmalara katılmasını konu alır. Mel Gibson, genç bir Avustralyalı askeri canlandırır.

Signs (2002): M. Night Shyamalan'ın yönettiği bu bilim kurgu gerilim filmi, Mel Gibson'ın Graham Hess adlı bir rahibi canlandırdığı bir ailenin gizemli olaylarla karşılaşmasını konu alır.

Apocalypto (2006): Mel Gibson'ın yönettiği bu tarihi dram filmi, Maya İmparatorluğu'nun çöküş döneminde geçen bir hikayeyi anlatır.

What Women Want (2000): Bu romantik komedide Mel Gibson, bir reklamcı olan Nick Marshall karakterini canlandırır ve kadınların düşüncelerini okuma yeteneğine sahip olur.

We Were Soldiers (2002): Bu film, Vietnam Savaşı'ndaki Ia Drang Muharebesi'ni anlatır. Mel Gibson, bir Amerikan albayı olan Hal Moore'u canlandırır.

Hacksaw Ridge (2016): Gibson'ın yönettiği bu film, İkinci Dünya Savaşı'nda savaşmayı reddeden ve sağlıkçı olarak görev yapmayı seçen Desmond Doss'un hikayesini anlatır.

Mel Gibson'ın savaş filmlerindeki performansları ve yönetmenlik deneyimleri dikkate alındığında yukarıdaki filmleri ön plana çıkmaktadır. Bu liste, Mel Gibson savaş filmleri arasında öne çıkan bazı yapımlardır. Ünlü aktör hem savaşta yer alan cesur karakterleri canlandırması hem de savaş temalı filmleri yönetmesiyle tanınmaktadır. geniş filmografisinde daha pek çok başarılı yapım bulunmaktadır.





Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk