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Leonardo di Caprio'nun oynadığı filmlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

"Titanic" (1997): Bu James Cameron yönetmenliğindeki efsanevi filmde Jack Dawson karakterini canlandırarak dünya çapında ün kazanmıştır. Dolayısıyla Titanic, Leonardo di Caprio filmleri arasında en popüler olanıdır.

"The Revenant" (2015): Alejandro González Iñárritu'nun yönettiği bu filmde ünlü aktör, Hugh Glass adlı bir kürk avcısını canlandırarak performansıyla dikkat çekmiştir. Böylece bu yapım, Leonardo di Caprio'nun oscar aldığı film olarak tarihe kazınmıştır.

"The Wolf of Wall Street" (2013): Martin Scorsese'nin yönettiği bu filmde, DiCaprio, Wall Street dolandırıcısı Jordan Belfort'u canlandırarak büyük bir performans sergiliyor.

"Catch Me If You Can" (2002): Steven Spielberg'in yönettiği bu gerçek hayat hikayesine dayanan filmde, DiCaprio, Frank Abagnale Jr. adlı bir dolandırıcıyı canlandırıyor. Ek olarak Leonardo di Caprio'nun en sevilen filmleri arasında yer almaktadır.

"Gangs of New York" (2002): Martin Scorsese'nin yönettiği bu tarihi dramada, DiCaprio, Amsterdam Vallon adlı bir karakteri canlandırıyor.

"Shutter Island" (2010): Martin Scorsese'nin yönettiği bu psikolojik gerilim filmi, DiCaprio'yu bir federal ajan olan Teddy Daniels olarak izlememizi sağlıyor.

"The Great Gatsby" (2013): Baz Luhrmann'ın yönettiği bu filmde, DiCaprio, F. Scott Fitzgerald'ın ünlü romanındaki baş karakter Jay Gatsby'yi canlandırıyor.

Ünlü aktör, savaş temalı filmlerde sıkça yer almamış olsa da bazı savaş filmlerinde rol almıştır. İşte Leonardo DiCaprio savaş filmlerinden bazıları:

"Blood Diamond" (2006): Bu filmde, DiCaprio, Sierra Leone'deki iç savaş sırasında bir elmas kaçakçısını canlandırır. Film, elmas ticaretinin savaşa olan etkisini ve bir adamın adalet arayışını konu alır.

"The Thin Red Line" (1998): Terrence Malick'in yönettiği bu savaş filmi, İkinci Dünya Savaşı'nda Pasifik Cephesi'nde yer alan bir Amerikan askeri birliğinin hikayesini anlatır. DiCaprio, bu filmde küçük bir rol olan Uzun Tümen Çavuşu karakterini canlandırır.

"Body of Lies" (2008): Bu gerilim filmi, CIA ajanı Roger Ferris'i canlandıran DiCaprio'yu takip eder. Film, terörizmle mücadelede entrikaları ve casusluk operasyonlarını konu alır.

Leonardo Di Caprio Kovboy Filmleri

DiCaprio, kariyeri boyunca daha çok çeşitli türlerdeki filmlerde yer almış olmasına rağmen kovboy temalı yapımlarda da etkileyici performanslar sergilemiştir. Leonardo di Caprio kovboy filmleri şu şekildedir:

"Django Unchained" (2012): Quentin Tarantino'nun yönettiği bu Western filmi, DiCaprio'yu sadist köle sahibi Calvin Candie olarak izlememizi sağlıyor. DiCaprio'nun performansı büyük beğeni toplamıştır.

"The Quick and the Dead" (1995): Sam Raimi'nin yönettiği bu Western filmi, DiCaprio'yu genç bir kovboy olan "Ace" karakteri olarak izliyor. Filmde Russell Crowe, Gene Hackman ve Sharon Stone gibi ünlü oyuncular da yer alıyor.

Leonardo Di Caprio Aksiyon Filmleri

Leonardo DiCaprio bazı aksiyon filmlerinde de rol almıştır. Bu listedeki filmler, aksiyon unsurlarını içeren yapımlarından sadece birkaç örnektir. Oyuncunun filmografisinde daha birçok çeşitli türde film bulunmaktadır. Leonardo DiCaprio'nun aksiyon filmlerinden örnekler aşağıdaki gibidir.

"Inception" (2010): Christopher Nolan'ın yönettiği bu bilim kurgu gerilim filmi, DiCaprio'nun Dom Cobb karakterini canlandırdığı karmaşık bir hikayeyi anlatır. Aksiyon ve gerilim unsurlarını içeren film büyük beğeni toplamıştır.

"The Departed" (2006): Martin Scorsese'nin yönettiği bu gangster filmi, DiCaprio'yu polis memuru Billy Costigan rolünde izler. Film, polis ve mafya arasındaki karmaşık ilişkileri ve entrikaları konu alır.

"The Man in the Iron Mask" (1998): Bu aksiyon-dram filmi, Alexandre Dumas'ın ünlü romanından uyarlanmıştır. DiCaprio, iki farklı karakter olan Kral Louis XIV ve Philippe rolünü üstlenir. Leonardo di Caprio filmleri arasında en dikkat çekicilerden biridir.





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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk