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"Jaws" (1975): Steven Spielberg'in yönettiği bu film, köpek balığının küçük bir sahil kasabasında yarattığı dehşeti konu alır. Bu film, modern köpek balığı filmlerinin öncülerinden biridir. Yabancı köpek balığı filmleri arasında bir kült yapımdır.

"Deep Blue Sea" (1999): Bir grup bilim insanının genetik olarak geliştirilen akıllı köpek balıklarıyla dolu bir deniz üssünde yaşadıkları mücadeleyi konu alan bu film, gerilim dolu anlar sunar.

"Open Water" (2003): Bu gerilim filmi, dalış yapan bir çiftin dalış teknesinden yanlışlıkla unutulması sonucu okyanusun ortasında hayatta kalma mücadelesini anlatır.

"Sharknado" serisi (2013-2018): Bu serinin filmleri, bir kasabada meydana gelen şiddetli kasırgaların köpek balıklarını beraberinde getirmesiyle ortaya çıkan olayları konu alır. Filmler, absürd bir şekilde köpek balığı saldırılarını ve kasırgaları birleştirir.

"The Shallows" (2016): Blake Lively'nin başrolünde yer aldığı bu film, tek başına bir kıyıya yakalanmış bir sörfçünün hayatta kalma mücadelesini anlatır.

"47 Meters Down" (2017): Bu film, dalış yapan iki kız kardeşin, bir kafesin içinde 47 metre derinlikte köpek balıklarıyla mücadele etmelerini konu alır.

Bu filmlerin her biri farklı hikaye anlatımlarına ve gerilim seviyelerine sahip olabilir. Bu yüzden kişisel tercihlerinize göre filmleri seçmeniz önemlidir. Popüler olan en yeni köpek balığı filmleri ise şunlardır:

"The Meg" (2018): Devasa bir köpek balığının ortaya çıkmasıyla bir araştırma ekibinin mücadelesini konu alan bu film, 2018 yılında vizyona girmiştir. Jason Statham başrolde yer alır.

"47 Meters Down: Uncaged" (2019): Bu devam filmi, dalış yapan dört genç kızın, su altı mağaralarında köpek balıklarıyla karşılaşmalarını anlatır. 2019 yılında vizyona girmiştir.

"The Reef" (2020): Bir grup arkadaşın, tekne kazası sonucu açık denizde mahsur kaldıklarında bir köpek balığıyla mücadele etmelerini konu alan bu film, 2020 yılında yayınlanmıştır.

"Deep Blue Sea 3" (2020): Bu devam filmi, genetik olarak geliştirilmiş köpek balıklarıyla dolu bir deniz üssünde yaşanan olayları konu alır. 2020 yılında yayınlanmıştır. Köpek balığı filmleri aksiyon kategorisinin favori serilerindendir.

"Great White" (2021): Bu film, bir grup insanın, batık bir uçak enkazının yakınında bir köpek balığı tarafından saldırıya uğramalarını anlatır. 2021 yılında yayınlanmıştır.

Bu filmler, en yeni köpek balığı temalı filmlerden bazılarıdır. Ancak sinema sektöründe sürekli yeni filmler çıktığından, daha yeni filmler de gelebilir. Dolayısıyla güncel film listelerini ve yeni yayınlanan filmleri takip etmek önerilir. Eğer çocuğunuzla birlikte köpek balığı temalı çizgi filmler izlemek istiyorsanız aşağıdaki seçenekleri deneyebilirsiniz.

"Köpek Balığı Hikayesi" (Shark Tale): 2004 yapımı bu animasyon filmi, Oscar adaylığı da bulunan bir komedi macera filmidir. Bir balık olan Oscar'ın, su altı dünyasında maceralarını anlatır. netflix köpek balığı filmleri içerisinde listelenmektedir.

"Köpek Balığı Kasabası" (Shark Bait): 2006 yapımı bu animasyon filmi, bir balık olan Pi'nin maceralarını ve arkadaşlığını konu alır.

"Deep" 2017 yapımı bu animasyon filmi, bir grup okyanus canlısının, keşfedilmemiş derinlikleri keşfetmelerini ve maceralarını anlatır.

"Köpek Balığı ve Lava Kızı" (Sharky and George): 1990'ların başında yayınlanan bu çizgi dizi, suçla mücadele eden iki köpek balığının maceralarını konu alır.

"Street Sharks": 1990'ların popüler çizgi dizisi olan "Street Sharks", dört kardeşin genetik mutasyon sonucu köpek balığına dönüşmelerini ve suçla mücadele etmelerini anlatır.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk