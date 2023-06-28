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Korkunçluk derecesi herkes için farklı olabilir, ancak bazı popüler ve genel olarak korkunç olarak kabul edilen korku gerilim filmlerinden bazıları şunlardır:

"The Shining" (1980): Stanley Kubrick'in yönettiği bu film, bir ailenin bir otelde yaşadığı izole ve korku dolu deneyimleri konu alır.

"Psycho" (1960): Alfred Hitchcock'un yönettiği bu klasik gerilim filmi, bir otel sahibinin sırlarını ve psikolojik rahatsızlıklarını ortaya çıkarır.

"The Exorcist" (1973): Bu korku klasiği, bir çocuğun şeytani bir varlığın etkisi altına girmesi ve onunla mücadele etmek için bir rahibin yardımına başvurulmasını konu alır. 2023 yapımı yeni sürümüyle de en yeni korku filmlerinden biridir.

"Get Out" (2017): Jordan Peele'in yönettiği bu psikolojik gerilim filmi, bir Afrikalı Amerikalı genç adamın, sevgilisinin ailesinin yanında geçirdiği korku dolu bir hafta sonunu anlatır. Bu anlamda en iyi korku filmleri arasında yer almaktadır.

"The Conjuring" serisi (2013-Devam ediyor): Bu seride, gerçek hayattaki paranormal araştırmacılar Ed ve Lorraine Warren'ın olayları araştırırken karşılaştıkları ürkütücü hikayeleri izleyiciyle paylaşıyor.

"Halloween" (1978) : Bu korku klasiği, bir seri katil olan Michael Myers'ın geri dönüşünü ve genç bir kızın ondan kaçma çabalarını anlatır. En korkunç filmlerden biri olmakla beraber bir başyapıttır.

"A Quiet Place" (2018): Bu gerilim filmi, gizemli yaratıkların etrafta duyma yeteneği olan her şeye saldırdığı bir dünyada hayatta kalmaya çalışan bir ailenin hikayesini anlatır.

"Hereditary" (2018): Bu psikolojik korku filmi, bir ailenin yaşadığı trajik olaylar sonrasında ortaya çıkan karanlık sırları ve aile üyeleri arasındaki bozuk ilişkileri anlatır.

"The Texas Chainsaw Massacre" (1974): Bu klasik korku filmi, bir grup genç insanın terk edilmiş bir evde sadist bir aile tarafından kovalanmasını konu alır.

"It" (2017): Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanan bu film, çocukları avlayan palyaço Pennywise'ın şehirlerindeki korkunç etkisini anlatır. Dünyanın en iyi korku filmleri arasında yerini almış bir yapımdır.

"A Nightmare on Elm Street" (1984): Bu korku serisi, Elm Sokağı'ndaki gençleri rüyalarında avlayan ve ölüme sürükleyen Freddy Krueger karakterini konu alır. En çok izlenen korku filmlerinden biridir.

Netflix korku filmleri, geniş bir koleksiyona sahiptir. Netflix kütüphanesi sürekli güncellendiği için yeni korku filmleri de eklenmektedir. Korku sevenler için çeşitli türlerde ve tarzlarda birçok seçenek mevcuttur. En popüler olanları aşağıdaki gibidir.

"Bird Box" (2018): Bu gerilim filmi, gizemli bir varlık tarafından tehdit edilen bir dünyada, gözlerini açmayan insanların hayatta kalmaya çalışmasını konu alır. Yabancı korku filmleri arasında oldukça popülerdir.

"The Babysitter" (2017): Bu kara komedi-korku filmi, genç bir çocuğun çılgın bir şekilde dönüşen bebek bakıcısıyla mücadelesini anlatır.

"Gerald's Game" (2017): Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanan bu gerilim filmi, bir kadının yatağa kelepçeli kaldığı bir durumda yaşadığı ürkütücü deneyimleri konu alır.

"Hush" (2016): Bu gerilim filmi, sağır bir yazarın, evinde bir saldırganla karşı karşıya geldiği bir hikayeyi anlatır.

"The Ritual" (2017 ): Bu İngiliz korku filmi, arkadaşlarının anılarından kaçmak için ormanda bir yürüyüşe çıkan bir grup adamın, gizemli ve ürkütücü olaylarla karşılaşmasını konu alır.

"Crimson Peak" (2015): Guillermo del Toro'nun yönettiği bu gotik korku filmi, genç bir kadının hayaletlerle dolu bir malikanede yaşadığı korku dolu deneyimleri anlatır.





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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk