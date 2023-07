REKLAM advertisement1

Anthony Hopkins, çok sayıda önemli filmde yer almıştır. "Legends of the Fall" (1994), "The Remains of the Day" (1993), "Thor" (2011) ve "The Elephant Man" (1980) gibi filmlerdeki etkileyici performanslarıyla dikkat çekmiştir. Sinema dünyasındaki başarılarına ek olarak televizyon dizilerinde de yer almış ve performanslarıyla övgü toplamıştır. Anthony Hopkins oynadığı filmler aşağıdaki gibidir.

The Remains of the Day (1993): İngiliz bir drama filmidir. Hopkins, İngiliz asilzade bir hizmetçi olan Stevens'ı canlandırır. Film, II. Dünya Savaşı öncesinde geçer ve Stevens'ın özel hayatının yanı sıra İngiliz toplumunda var olan sınıf farklılıklarını ve duygusal baskıları ele alır. Hopkins, bu performansıyla En İyi Erkek Oyuncu dalında bir Akademi Ödülü'ne aday gösterilmiştir.

Legends of the Fall (1994): Hopkins, bir baba olan William Ludlow'u canlandırır. Film, Birinci Dünya Savaşı sonrası geçer ve Ludlow'un üç oğluyla olan karmaşık ilişkilerini ve aile trajedilerini anlatır. Hopkins, duygusal bir performans sergileyerek izleyicileri etkilemiştir.

Thor (2011): Kral Odin olarak Marvel Sinematik Evreni'nde (MCU) yer almıştır. Film, çizgi roman karakteri Thor'un hikayesini anlatır. Hopkins, güçlü ve otoriter bir kral olarak Thor'un babası rolündedir. Anthony Hopkins en iyi filmleri arasında yer almaktadır.

The Elephant Man (1980): Biyografik bir drama filmidir. Hopkins, cerrah Frederick Treves'i canlandırır. Film, Gerçek hayatta var olan Joseph Merrick adlı bir adamın (John Hurt) yaşamını ve Travels ile olan ilişkisini anlatır. Bu filmdeki performansıyla büyük övgü kazanmıştır.

Amistad (1997): Köle ticaretiyle ilgili bir davanın avukatı olan John Quincy Adams'ı oynamaktadır. Film, Afrikalı kölelerin bir isyan sonucu ele geçirilip ABD'de yargılanmasını konu alır. Hopkins'ın etkileyici performansıyla filmde büyük bir varlık sergiler.

The Silence of the Lambs (1991): Ünlü aktörün Hannibal Lecter karakterini canlandırdığı bu gerilim filmiyle büyük bir çıkış yapmıştır. Film, genç bir FBI stajyeri olan Clarice Starling (Jodie Foster) ile seri katil Hannibal Lecter arasındaki kedi fare oyununu konu alır. Hopkins'ın korkutucu ve karizmatik performansı, izleyicilerin hafızalarında yer etmiştir. Bu rolüyle En İyi Erkek Oyuncu dalında bir Akademi Ödülü kazanmıştır. En iyi Anthony Hopkins filmlerinden biri olarak gösterilmektedir.

Anthony Hopkins, oyunculuğundaki çeşitlilik ve yetenekleriyle tanınır. Dramatik rollerdeki duygusal derinliği, kötü karakterlerdeki çarpıcı etkileyiciliği ve komedi rollerindeki becerisiyle geniş bir yelpazede karakterleri canlandırabilme yeteneğine sahiptir. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok ödül ve adaylık elde etmiştir. Bunlar arasında En İyi Erkek Oyuncu dalında kazandığı Akademi Ödülü, BAFTA Ödülü, Altın Küre Ödülü ve Screen Actors Guild Ödülü gibi prestijli ödüller yer almaktadır.

Hopkins, sadece oyunculuk yetenekleriyle değil aynı zamanda şık ve sakin kişiliğiyle de tanınır. Oyunculuğu ve profesyonel yaklaşımıyla saygı duyulan bir isim olarak sinema dünyasında büyük bir etki bırakmıştır. Anthony Hopkins son filmi ise The Son şeklindedir.