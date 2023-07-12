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Birçok farklı türde filmde yer alan Amber Heard, drama, aksiyon, korku ve komedi gibi geniş bir yelpazede performanslar sergilemiştir. Özellikle "The Rum Diary", "Drive Angry" ve "Aquaman" gibi filmlerdeki performansları ile dikkat çekmiştir. Amber Heard oynadığı filmlerden bazıları şu şekildedir:

The Rum Diary (2011): Heard, bu drama filmde Chenault karakterini canlandırmıştır. Film, Hunter S. Thompson'ın aynı adlı romanından uyarlanmıştır. The Rum Diary, gazeteci Paul Kemp'in (Johnny Depp) yaşadığı maceraları ve romansa dönüşen ilişkisini anlatır.

Drive Angry (2011): Aksiyon-gerilim türünde olan bu filmde Piper karakterini oynamıştır. Film, ölüler dünyasından kaçan bir adamın (Nicolas Cage) intikamını almak için yola çıkmasını konu alır. Heard, bu filmdeki cesur ve enerjik performansıyla dikkat çekmiştir.

The Danish Girl (2015): Heard, bu biyografik drama filminde Ulla karakterini canlandırmıştır. Gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır ve dönemin tanınmış transseksüel sanatçı Einar Wegener'in (Eddie Redmayne) hikayesini anlatır. Heard, bu filmde küçük ama etkileyici bir rol üstlenmiştir.

Aquaman (2018): DC Extended Universe'deki Aquaman filminde Atlanna karakterini oynamıştır. Su altı krallığı Atlantis'te geçer ve yarı insan yarı Atlantean olan Arthur Curry (Jason Momoa) ile maceralarını konu alır. Ünlü oyuncu bu filmde güçlü ve hırslı Atlanna'yı canlandırarak dikkat çekti. Amber Heard en iyi filmleri arasında yer almaktadır.

Zombieland - Double Tap (2019): Heard, bu kara komedi korku filmde Wichita karakterini canlandırmıştır. Film, zombi kıyametinden sonra hayatta kalan bir grup insanın maceralarını anlatır. Wichita, hayatta kalma becerileri ve kurnazlığıyla ön plana çıkan bir karakterdir. Heard, filmin eğlenceli tonuna uyum sağlamıştır.

The Ward (2010): Bu psikolojik korku filmde Kristen karakterini oynamıştır. Film, bir akıl hastanesinde geçer ve genç bir kadının gizemli olaylarla dolu hikayesini anlatır. Heard, filmin gizemli atmosferine dahil olarak etkileyici bir performans sergiler. En iyi Amber Heard filmlerinden

London Fields (2018): Gizemli suç draması olan bu filmde Nicola Six karakterini canlandırmıştır. Nicola Six'in kendini öldürecek olan bir adamı önceden bilmesi ve onunla karmaşık bir ilişkiye girmesi üzerine kurulu bir hikayeyi konu alır. Heard, filmin hikayesindeki gizem ve çekicilik etrafında güçlü bir duruş sergiler.

Amber Heard; kadın hakları, cinsiyet eşitliği ve LGBT+ hakları gibi konularda aktif olarak çalışmış ve toplumsal farkındalığı artırmak için çeşitli organizasyonlara destek vermiştir. Ancak aynı zamanda halka açık bir şekilde Johnny Depp ile olan ilişkisi ve sonrasında gelişen hukuki anlaşmazlıklar nedeniyle de medya ve kamuoyunun dikkatini çekmiştir. Bu durum, kişisel hayatı ve kariyeri hakkında tartışmalara neden olmuştur. Sebebi ise açılan iftira davasında suçlu bulunması ve insanların gözünde mağdur rolüne girebilmek için medyayı manipüle etmesidir.

Heard, hem oyunculuk kariyeriyle hem de aktivizm çalışmalarıyla bilinen bir isimdir. Genç yaşına rağmen birçok farklı projede yer alarak yeteneklerini göstermiştir. Oyunculuk yeteneği ve toplumsal konulara duyarlılığıyla tanınan bir isim olarak sektördeki yerini korumaktadır. Amber Heard son filmi ise In the Fire şeklindedir.