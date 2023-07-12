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Khan, kariyeri boyunca birçok başarılı filmde yer almıştır. Film seçimleri genellikle dikkatlice yapılan ve içerikleriyle toplumsal meselelere değinen yapımları tercih etmiştir. Aamir Khan'ın en önemli ve tanınmış filmlerinden bazıları "Lagaan", "Dil Chahta Hai", "Rang De Basanti", "Taare Zameen Par", "3 Idiots", "PK" ve "Dangal" olarak sıralanabilir. Oyunculuk yeteneklerinin yanı sıra yapımcı ve yönetmen olarak da faaliyet göstermiştir. 2001 yılında Aamir Khan Productions adlı kendi yapımcılık şirketini kurmuştur. Yönetmenlik deneyimini ise "Taare Zameen Par" ve "Dangal" filmlerinde göstermiştir.

Aamir Khan, film endüstrisindeki etkileyici performansı ve toplumsal konulara olan duyarlılığıyla Hindistan ve uluslararası düzeyde büyük bir hayran kitlesi kazanmıştır. Ayrıca Hindistan'da popüler bir televizyon talk şovu olan "Satyamev Jayate" ile toplumsal konuları gündeme taşımış ve toplumda farkındalık yaratmaya çalışmıştır. Aamir Khan oynadığı filmlerden bazıları şu şekilde sıralanmıştır:

Lagaan (2001): Aamir Khan'ın hem oyuncu hem de yapımcı olarak yer aldığı bu film, bir Hint köyünün İngilizlerle olan kriket maçıyla ilgili hikayesini anlatır. Bu film, En İyi Yabancı Film dalında Oscar'a aday gösterilmiştir.

Dil Chahta Hai (2001): Bu film, Aamir Khan'ın başrolünde yer aldığı ve aynı zamanda ilk yönetmenlik deneyimi olduğu bir gençlik dramasıdır. Film, üç yakın arkadaşın hayatlarındaki değişimleri ele alır.

Dangal (2016): Aamir Khan'ın başrolünde yer aldığı bu film, iki kızının güreşçi olma hikayesini ele alır. Gerçek bir hayat hikayesine dayanan film, büyük bir başarı elde etmiş ve Hindistan'da en yüksek gişe hasılatını elde eden film olmuştur. En iyi Aamir Khan filmlerinden

Rang De Basanti (2006): Aamir Khan'ın bir grup genç oyuncuyla birlikte yer aldığı bu film, Hindistan'ın genç neslinin sosyal sorunlara karşı uyanışını anlatır. Film, En İyi Yabancı Film dalında BAFTA'ya aday gösterilmiştir.

Taare Zameen Par (2007): Aamir Khan'ın yönetmenlik yaptığı ve başrolünde yer aldığı bu film, disleksi sorunu yaşayan bir çocuğun hikayesini anlatır. Film, eleştirmenlerden ve seyircilerden büyük övgü almıştır.

3 Idiots (2009): Bu film, üç kolej öğrencisinin dostluklarını ve hayattaki hedeflerini bulma sürecini konu alır. Khan'ın başrolde yer aldığı bu komedi-drama filmi, büyük bir gişe başarısı elde etmiştir. Bu bağlamda Aamir Khan en iyi filmleri arasında yer almaktadır.

PK (2014): Aamir Khan'ın başrolde yer aldığı bu film, bir uzaylıyla dünya üzerinde yaşadığı deneyimleri anlatır. Film, Hindistan'ın sosyal ve dini konularına hicivsel bir yaklaşım sergiler.

Aamir Khan, Bollywood'daki başarıları ve sinemaya katkılarıyla saygınlık kazanmış bir isimdir. Hem Hindistan'da hem de uluslararası platformlarda birçok ödül ve takdir almıştır. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan, dünya çapında tanınan bir oyuncudur. Gerçekçi oyunculuğu, benzersiz film projeleri ve toplumsal sorumluluk bilinci, onu Hindistan sinemasının en saygın isimlerinden biri haline getirmiştir. Aamir Khan son filmi ise Salaam Venky şeklindedir.