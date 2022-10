Instagram Biyografi Sözleri

A friend walks in when everyone else walks out.

If you fell down yesterday, stand up today.

Do it today, or regret it tomorrow.

Be not afraid of going slowly, be afraid only of standing still.

Yavaş gitmekten korkma, yerinde durmaktan kork.

Everything has beauty, but not everyone sees it.

Her şeyde bir güzellik vardır, ama herkes bunu göremez.

Live together, die alone.

Birlikte yaşa, yalnız öl.

Don't try to be different. Just be good. To be good is different enough.

Farklı olmaya çalışma. Sadece iyi ol. İyi olmak yeterince farklıdır.