WhatsApp, telefonlarda en çok tercih edilen ve kullanılan uygulamalar arasında bulunuyor. Ülkemizde de en çok rağbet gören mesajlaşma ve konuşma uygulaması olan WhatsApp’ta, duygu, düşünce ya da fikirleri dile getirecek “durum paylaşma” özelliği de bulunmaktadır. Kullanıcılar burada WhatsApp durum sözleri ya da resimli mesajlar paylaşabilmektedir. Bu noktada, kısa ve özlü WhatsApp durum sözleri de sık sık araştırılmaktadır. Uygulama içerisinde kolayca ulaşılabilen bu kısım, WhatsApp biyografi sözleri ya da profil sözleri olarak da bilinmektedir. EN SERT SÖZLER WHATSAPP DURUM SÖZLERİ 2022 WhatsApp durum sözleri arasında en çok tercih edilenler kısa, etkileyici, dini, ağır, aşk ve komik seçenekli olanlardır. Kişinin o anki düşünce durumuna bağlı olarak bu sözler de değişkenlik gösterebilmektedir. 2022 yılının en farklı, anlamlı ve güzel WhatsApp durum sözleri ile profil mesajlarını sizler için derledik. İşte, kısa, uzun, ağır, etkileyici, farklı, dini, aşk ve komik seçenekli WhatsApp durum sözleri ile resimli biyografi & profil mesajları

WHATSAPP WP DURUM MESAJI NASIL EKLENİR? WhatsApp durum güncelleme işleminizi yapmak ve WhatsApp durum alanında standart olarak çıkan “Hey there! I am using WhatsApp.” mesajını silerek farklı bir mesaj oluşturmak için aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayın. WhatsApp uygulamasına girip fotoğrafınızın ve isminizin yazdığı alana tıklarsanız, profil düzenleme seçenekleri karşınıza çıkacaktır. Bu alanda bulunan ‘Hakkımda’ kısmına tıklayın. ‘Hakkımda’ kısmında seçili olan cümleye tıklayın. Şimdi, mevcut durumunuzu silebilir ve bu alana 139 karaktere kadar istediğiniz durum güncellemesini yazabilirsiniz. Maksimum 139 karakterlik durum güncellemenizi girdikten sonra, ‘Kaydet’ butonuna tıklayarak yeni durum güncellemenizi oluşturabilirsiniz. WHATSAPP DURUM MESAJI İkinci şans kaybedenler içindir. Sahip olduğun her şey için minnettar ol, çünkü yarın başına ne geleceğini asla bilemezsin. İnsanların benim hakkımda ne düşündüğü umurumda değil, bu dünyadaki herkesi memnun etmek için doğmadım. Gemi limanda güvendedir, fakat gemi bunun için yapılmamıştır.

WHATSAPP PROFİL SÖZLERİ Sadece söylediklerinizden değil, anladıklarınızdan da sorumlusunuz. Başarısızlık geçicidir, sadece vazgeçmek onu kalıcı kılar. Başarıya ulaşmak için başarı arzunuz, başarısızlık korkunuzdan daha büyük olmalıdır. Hatalar zaman zaman iyidir, çünkü yapmamanız gerekenleri gösterir.

WHATSAPP BİYOGRAFİ SÖZLERİ Hata yapmıyorsan, gerçekten denemediğin içindir. Tek kişilik miydi bu şehir, sen gidince bomboş kaldı… Çok sevdim çok kaybettim. Hadi takas edelim bir şeylerimizi… Mesela gülüşünden ver ömrümden al…

AĞIR WHATSAPP DURUM SÖZLERİ Yalnızlık mı? Kralı bende. Bunlar da geçecek şüphesiz. Seni unutmama kaç yüzyıl kaldı ki… Sen de yaz yaz yaz, bir kenara yaz bütün sözlerini. Keşke bazı insanlar için 'imalat hatası var, geri topluyoruz' deseler…

KISA WHATSAPP PROFİL MESAJLARI Sen bana gel desen ben kavimler göçüyüm… Bilgisayarımda hiç dinlemediğim şarkı gibisin, silmeye de kıyamıyorum. Sensizlik istememiştim. Yalnızca tuvaletleri değil, birbirimizi de bulmak istediğimiz gibi bırakalım.

ETKİLEYİCİ WHATSAPP HAKKIMDA SÖZLERİ Gidiyor musun? Git! Soytarısı terk etti diye, kralın sarayı yıkılmaz. Hayallerimi bırak umutlar senin olsun döneceksin sanarak yaşanmaz biliyorsun! Ne olur artık vurma beni uzaklaş, bundan böyle benim için hüzündür aşk! Değmeyen birine dönüp bakmam adamsa notunu hayvansa otunu verir giderim. Tutamayacağın sözleri verdiğin kalpte tutunamayacağını da hesap etmeliydin. Sadisttir insanlar, kendilerine uygun mazoşist ararlar sonrada kullanır kullanır atarlar.

Artık gelecek planlarımı hayattan gizli yapıyorum. Sanki hayat, işini gücünü bırakıp planlarımı bozmak için her şeyi yapıyor. Zaman bütün hayallerimize ağzımın payını verdi. Giderek daha çok seviyorum seni demişti. O yüzden gitti demek ki. Bu dakikadan sonra sadece midemi bulandırırsın. Annelerin ayaklarının altında cennet kokusu vardır. Geçen yıllara ihanet etmeden, her gün bir başka sevmek seni.