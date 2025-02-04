Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.793,90 %0,20
        DOLAR 35,9888 %0,08
        EURO 37,1994 %-0,01
        GRAM ALTIN 3.255,49 %-0,08
        FAİZ 38,69 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 36,45 %-0,04
        BITCOIN 98.527,00 %-3,34
        GBP/TRY 44,7150 %-0,19
        EUR/USD 1,0327 %-0,16
        BRENT 75,06 %-1,18
        ÇEYREK ALTIN 5.322,14 %-0,09
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de yayımlandı - İş-Yaşam Haberleri

        En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de yayımlandı

        Milyonlarca en düşük emekli maaşı alanlar maaşlarına gelen zammın Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 09:22 Güncelleme: 04.02.2025 - 09:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de
        ABONE OL
        ABONE OL

        Emeklinin merakla beklediği en düşük emekli maaşına yapılan zam, Resmi Gazete’de yayımlandı.

        Yayımlanan karar ile, 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı, 14 bin 469 liraya çıkarıldı.

        Resmi Gazete’de yer alan metinde, “31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ek 19. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ‘12.500’ ibaresi ‘14.469’ şeklinde değiştirilmiştir” denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aldatıldığından şüphelendi! Sözde dedektiflere 7 milyon kaptırdı
        Aldatıldığından şüphelendi! Sözde dedektiflere 7 milyon kaptırdı
        Markette omuz atma cinayetinde karar!
        Markette omuz atma cinayetinde karar!
        Berat, 9 yaşındaydı! Öldüren mola!
        Berat, 9 yaşındaydı! Öldüren mola!
        Michy Batshuayi, Frankfurt'a transfer oldu!
        Michy Batshuayi, Frankfurt'a transfer oldu!
        Soğuk hava geldi! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor; kar ve yağmur geliyor
        Soğuk hava geldi! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor; kar ve yağmur geliyor
        Adaylığı tartışılıyor
        Adaylığı tartışılıyor
        MGK Genel Sekreterliği'ne Okay Memiş atandı
        MGK Genel Sekreterliği'ne Okay Memiş atandı
        Trump endişe yarattı, Grönland harekete geçti
        Trump endişe yarattı, Grönland harekete geçti
        Deprem sonrası volkanik panik
        Deprem sonrası volkanik panik
        Özel hastane hekimleri için yeni dönem
        Özel hastane hekimleri için yeni dönem
        Transfer ve ayrılık sözleri!
        Transfer ve ayrılık sözleri!
        El Salvador ile ABD arasında göçmen anlaşması
        El Salvador ile ABD arasında göçmen anlaşması
        Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık değişikliği
        Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık değişikliği
        Bir yalanı nasıl anlarız?
        Bir yalanı nasıl anlarız?
        Salgınlardan kurtulmak için unuttuğumuz bilgileri tazeleyelim
        Salgınlardan kurtulmak için unuttuğumuz bilgileri tazeleyelim
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Grammy'de Türkiye esprisi
        David Beckham İstanbul'da
        David Beckham İstanbul'da
        Galatasaray, Lemina'yla el sıkıştı!
        Galatasaray, Lemina'yla el sıkıştı!
        Evinde başı kesilerek öldürüldü; eşi gözaltına alındı
        Evinde başı kesilerek öldürüldü; eşi gözaltına alındı
        Habertürk Anasayfa