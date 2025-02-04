En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de yayımlandı

Emeklinin merakla beklediği en düşük emekli maaşına yapılan zam, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan karar ile, 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı, 14 bin 469 liraya çıkarıldı.

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Resmi Gazete’de yer alan metinde, “31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ek 19. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ‘12.500’ ibaresi ‘14.469’ şeklinde değiştirilmiştir” denildi.