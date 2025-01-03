Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.051,63 %0,91
        DOLAR 35,3681 %0,06
        EURO 36,4407 %0,18
        GRAM ALTIN 3.023,50 %0,07
        FAİZ 39,97 %-0,10
        GÜMÜŞ GRAM 33,84 %0,73
        BITCOIN 96.600,00 %-0,54
        GBP/TRY 43,9168 %0,15
        EUR/USD 1,0294 %0,28
        BRENT 75,61 %-0,42
        ÇEYREK ALTIN 4.943,29 %0,07
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam En düşük emekli aylığında 15 bin TL beklentisi - İş-Yaşam Haberleri

        En düşük emekli aylığında 15 bin TL beklentisi

        Emekli maaşlarına yapılacak zam oranları belli oldu. Kök ücreti 12 bin 500 TL'nin altında olan emekliler için kaygılı bekleyiş başladı. Gözler 7 Ocak'ta açılacak TBMM'ye çevrildi. Hükümet, 3 milyon 718 bin emeklinin aylıklarına Hazine desteği vermeyi planlıyor. Bu destekle birlikte en düşük emekli maaşının 15 bin TL olması bekleniyor

        Giriş: 03.01.2025 - 10:50 Güncelleme: 03.01.2025 - 10:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        En düşük emekli aylığında 15 bin TL beklentisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yıllık enflasyon oranı bugün yüzde 44.38 olarak açıklandı; aralık enflasyonu ise 1.03 oldu.

        Memurların ve emeklilerin alacakları 2025 yılı zammı da bu oranla belirlenmiş olacak. Maaşlara esas olacak 6 aylık enflasyon farkı yüzde 15.75 oldu. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında maaşlarına bu oranda zam alacaklar. Ancak kök ücreti 12 bin 500 TL’nin altında olan emekliler için kaygılı bekleyiş bundan sonra başlayacak. Kök ücretlerine alacakları enflasyon oranında zamla birlikte Hazine tarafından desteklenmezlerse birçok emekli sıfır zam ile karşı karşıya kalacak. Bu nedenle gözler 7 Ocak’ta açılacak TBMM’ye çevriliyor. En düşük emekli aylıklarına yapılacak destek bu tarihten sonra belli olacak.

        REKLAM

        Hükümet, 3 milyon 718 bin emeklinin aylıklarına Hazine desteği vermeyi planlıyor. Bu destekle birlikte en düşük emekli maaşının 15 bin TL olması bekleniyor.

        Yaklaşık 16 milyon emeklinin aylıklarına refah payı eklemeyeceği belirtiliyor. Buna dayanak olarak asgari ücrete yapılan zammın sınırlı tutulması gösteriliyor. Bu nedenle 16 milyon emeklinin aylıklarında yasal sınırın aşılmaması, 6 aylık enflasyon oranı kadar zam yapılması planlanıyor.

        Memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasında da zam uygulamasında farklılık bulunuyor. Memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı olarak ocak ayında toplu sözleşme gereği yüzde 11.54 oranında zam alacaklar. Memur emeklileri buna ilave olarak yaklaşık yüzde 6’lık enflasyon farkını ise Temmuz ayında alabilecekler. Bu durumda memur emeklileri aleyhine bir fark oluşuyor. Bu haksızlığın giderilmesi gerekiyor.

        Memur maaşlarına geçen yıl uygulanan 8 bin 77 TL’lik seyyanen artışın memur emeklilerine yansıtılmamasına ilişkin Danıştay’a açılan dava reddedilmiş, memur emeklilerin bu beklentileri de boşa çıkmıştı.

        REKLAM

        En düşük emekli aylıklarına yapılan destek ödemeleri, ödenen prim/alınan maaş dengesizliğine yol açtığı gibi adaletsizliği daha da artırıyor. Bu konuda da yasal olarak bir intibak düzenlemesi yapılması gerekiyor.

        EMEKLİ AYLIKLARI GÜNDEN GÜNE ERİYOR

        Bu yıl asgari ücret 22 bin 104 TL olarak uygulanacak. En düşük emekli maaşı 15 bin TL yapılırsa, en düşük emekli aylığı asgari ücretin yüzde 30 altında kalacak.

        Bu, çarpıcı bir gerçeği ortaya koyuyor. TÜİK’in sosyal koruma istatistiklerine göre; emeklilere yapılan ödemenin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içindeki payı 2008-2021 arasında ortalama yüzde 5.8 iken, 2022’de 3.78’e düştü. 2023’te yapılan EYT düzenlemesi ile birlikte emekli sayısı artmasına rağmen bu pay ancak yüzde 4.43’e yükselebildi.

        Yani son 15 yılda emekliye yapılan ödemelerin ortalama payı 1.4 puan düştü. Ortalama emekli aylıkları şu anda 15 bin TL civarında. Emekli aylıkları, bu yıl yapılacak zamla birlikte de açlık sınırının altında kalıyor.

        Emekli aylıklarının GSYH’ye oranı, 2018’de yüzde 6.5, 2019’da yüzde 6.9, 2020’de yüzde 6.8, 2021’de yüzde 5.6, 2022’de yüzde 4.5 idi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2024'te enflasyon yüzde 44.38 oldu
        2024'te enflasyon yüzde 44.38 oldu
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Tavan kira zam oranı belli oldu
        Tavan kira zam oranı belli oldu
        Bedelli askerlik ne kadar olacak?
        Bedelli askerlik ne kadar olacak?
        Biri 3 diğeri 1 yaşındaydı! İki kardeş alevlerin arasında!
        Biri 3 diğeri 1 yaşındaydı! İki kardeş alevlerin arasında!
        Göçmenler Trump göreve gelmeden ABD'ye girmek için yola çıktı
        Göçmenler Trump göreve gelmeden ABD'ye girmek için yola çıktı
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        22 yaşındaki Osman'dan 1 haftadır iz yok... Baraj gölü boşaltılıyor!
        22 yaşındaki Osman'dan 1 haftadır iz yok... Baraj gölü boşaltılıyor!
        Zelenskiy'den Trump'a: Putin'i durdurabilir
        Zelenskiy'den Trump'a: Putin'i durdurabilir
        Güney Kore'nin azledilen lideri tutuklamaya direndi
        Güney Kore'nin azledilen lideri tutuklamaya direndi
        Son paylaşımları yürek burktu
        Son paylaşımları yürek burktu
        "Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü"
        "Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü"
        Ünlüler üzüntü içinde
        Ünlüler üzüntü içinde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kalorinin yetersizi de başa bela!
        Kalorinin yetersizi de başa bela!
        Ayna yokken insanlar kendilerini nasıl görüyordu?
        Ayna yokken insanlar kendilerini nasıl görüyordu?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Zeugma’nın Çingene Kızı’yla komşu çıktık!
        Zeugma’nın Çingene Kızı’yla komşu çıktık!
        F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası
        F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Habertürk Anasayfa